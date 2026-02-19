Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка
Кошка
© unsplash.com by Ant Rozetsky is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 22:32

Кошка "поддерживает разговор" — но смысл её мяу совсем не тот, что вы думаете

Вы что-то рассказываете своему коту, а он внимательно смотрит и отвечает мяуканьем. Создаётся ощущение настоящего диалога. На самом деле в этом есть логика: кошки действительно используют голос, чтобы взаимодействовать с человеком. И делают это гораздо чаще, чем с представителями своего вида.

Мяуканье — язык, обращённый к человеку

Интересно, что взрослые кошки в природе почти не мяукают друг с другом. Этот звук характерен в основном для котят, которые таким образом привлекают мать. Однако в процессе одомашнивания кошки адаптировали мяуканье под общение с людьми.

За тысячи лет совместной жизни кошки поняли, что голос — эффективный способ привлечь внимание двуногих. Мяу вызывает у нас реакцию: мы смотрим, отвечаем, кормим, открываем дверь, начинаем играть. Поэтому домашние кошки активно используют этот инструмент, тогда как дикие чаще общаются шипением, рычанием, мурлыканьем и другими звуками.

Когда кот отвечает на вашу речь, он не "поддерживает разговор" в человеческом смысле, но реагирует на сам факт взаимодействия. Для него это обмен сигналами.

Что означает мяуканье

Универсального перевода не существует. Кошка может выражать разные намерения:

  1. Просьба о внимании.
  2. Конкретная потребность — еда, игра, доступ к комнате.
  3. Эмоции — радость, раздражение, тревогу.

Характер звука многое меняет. Короткое и мягкое мяу может означать приветствие или интерес. Громкое и повторяющееся — настойчивую просьбу. Хриплое или протяжное — дискомфорт. Резкий высокий звук часто связан с внезапной болью. Низкое и короткое — протест или недовольство.

Каждая кошка индивидуальна: одни "разговорчивы", другие почти молчаливы.

Понимают ли кошки людей

Кошки не анализируют содержание фраз, но отлично распознают интонацию, громкость и ритм речи. Они различают спокойный и раздражённый голос. Кроме того, животные ориентируются на язык тела, выражение лица и даже запахи.

Кошки улавливают изменения в нашем эмоциональном состоянии благодаря феромонам и особенностям поведения. Поэтому некоторые становятся особенно ласковыми, когда хозяин расстроен.

Общение — это не только звук

Чтобы лучше понимать кошку, важно учитывать не только мяуканье. Значение имеют:

  1. Положение хвоста и спины.
  2. Расширение зрачков и положение ушей.
  3. Мурлыканье, шипение, ворчание.
  4. Метки — трение, царапание, занятие пространства.

Голос — лишь часть более широкой системы сигналов.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дикая природа нанесла удар по самолюбию человека: память животных оказалась пугающе точной вчера в 9:11

Какие животные обладают самой развитой памятью и могут ли они превзойти человека? Исследования дельфинов, слонов и воронов раскрывают неожиданные факты.

Читать полностью » Модный флакон против кошачьего носа: один пшик запускает цепочку проблем, о которых молчат продавцы 17.02.2026 в 17:53

Духи для кошек кажутся безобидной новинкой, но чувствительное обоняние и здоровье питомца могут оказаться под угрозой. Чем это грозит на самом деле.

Читать полностью » Чужая собака приближается и не отводит взгляд — как правильно себя повести 17.02.2026 в 16:02

Научитесь распознавать истинные намерения собак: доверие или угроза — ключевые моменты для безопасного общения.

Читать полностью » Одно неверное движение — и идиллия рушится: зоны на теле кошки включают мурлыканье или режим атаки 17.02.2026 в 15:49

Где кошки любят ласку и какие зоны лучше не трогать? Разбираем поведение, язык тела и секреты правильного ухода за питомцем.

Читать полностью » Уехали на три дня — вернулись в целый дом: животные, которые не устраивают протест без зрителей 17.02.2026 в 13:37

Кошки, грызуны или собаки — выбор питомца для занятых людей может обернуться неожиданными последствиями. Ветеринар объяснил, где скрываются риски.

Читать полностью » Рука потянулась к незнакомой собаке — безобидный жест обернулся для неё стрессом 17.02.2026 в 10:28

Собака с мягким взглядом не всегда открыта для поглаживаний: распознавание сигналов тревоги — ключ к безопасным встречам.

Читать полностью » Ночью собака 16.02.2026 в 23:58

Собака, уютно растянувшаяся на кровати — как это связано с доверием и физической близостью?

Читать полностью » Зимняя соль разъедает лапы собаки — один забытый ритуал спасает от боли 16.02.2026 в 19:52

Зима приносит радость не только людям, но и нашим пушистым друзьям, пока не появляется дорожная соль.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Кран течёт, пока вы чистите зубы — счётчик считает без остановки: мелочи раздувают платёжку ЖКХ
Красота и здоровье
Тревога выходит из тени: симптомы, которые превращают обычный стресс в опасное расстройство
Авто и мото
Пятый Toyota Yaris дебютирует в 2027–2028 году — платформа станет неожиданно универсальной
Недвижимость
Домашний фильтр сливает деньги в канализацию: ошибки выбора бьют по бюджету и здоровью семьи
Наука
Обычный кобальт оказался не таким простым: металл скрывал квантовые свойства десятки лет
Спорт и фитнес
VR-фитнес ворвался в дома: тренировки превращаются игру, а калории тают быстрее, чем в зале
Недвижимость
Искусственный камень покрывается липкой плёнкой: схема очистки возвращает блеск за 10 минут
Туризм
Горящие туры теряют ореол выгоды: настоящая экономия прячется за полгода до вылета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet