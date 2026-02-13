Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Играющая кошка с яркой игрушкой
© NewsInfo.Ru by Ольга Сидорова is licensed under public domain
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 14:02

Игрушка может казаться яркой, но кошка её игнорирует: цвета, которые работают против интереса

Кошачий взгляд на мир устроен иначе, чем человеческий, и это особенно заметно, когда речь заходит о цветах. То, что нам кажется ярким и насыщенным, для питомца может выглядеть иначе. При этом зрение кошек вовсе не примитивно — оно просто приспособлено к другим задачам и условиям. Об этом сообщает le mag du chat.

Как устроено зрение кошки

Принято считать, что кошки видят хуже людей, однако это верно лишь частично. Их зрение менее чёткое на дальних дистанциях: контуры предметов размываются, особенно если объект находится далеко. Зато на близком расстоянии — в пределах нескольких метров — они ориентируются быстро и уверенно. Такая особенность напрямую связана с природной ролью кошки как охотника, которому важно фиксировать добычу вблизи.
Глаза кошки особенно чувствительны к движению. Даже едва заметное колебание или короткий рывок мгновенно привлекают внимание. Это помогает животному точно реагировать на происходящее вокруг и использовать врождённые охотничьи навыки, о которых подробнее можно прочитать в материале о том, как домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков.
Кроме того, у кошек панорамное зрение. Они охватывают более широкий сектор пространства, чем человек, практически не поворачивая головы. Иногда кажется, будто питомец замечает "невидимое", но дело в том, что он способен улавливать ультрафиолет и мельчайшие движения, недоступные человеческому глазу.
Кошки прекрасно ориентируются в сумерках. Их зрачки мгновенно реагируют на освещение: в темноте становятся большими и круглыми, а при ярком свете сужаются в вертикальную щель. В сетчатке много палочек — клеток, чувствительных к свету, а специальный отражающий слой усиливает даже слабое освещение. Благодаря этому кошка уверенно передвигается вечером и ночью.

Какие цвета различает кошка

Долгое время существовало мнение, что кошки видят мир только в серых оттенках. На самом деле это не так. Они различают цвета, но их палитра ограничена по сравнению с человеческой. У людей три типа колбочек, отвечающих за восприятие цвета, а у кошек — два. Поэтому их называют дихроматами.
Лучше всего кошки различают синие и зелёные оттенки. Фиолетовый воспринимается за счёт синей составляющей, а зелёный — благодаря сочетанию синего и жёлтого. А вот красный спектр почти недоступен. Оранжевые и коричневые тона выглядят для них более тусклыми и приближенными к серым.
В целом цвета в кошачьем восприятии менее контрастные и более приглушённые. Насыщенный алый или ярко-розовый не производят на них такого впечатления, как на человека. Это объясняет, почему некоторые предметы интерьера кажутся питомцу менее выразительными, чем нам.

Влияет ли цвет на комфорт питомца

Если выбирать игрушки или аксессуары, стоит учитывать особенности восприятия. Синие, зелёные и жёлтые предметы будут для кошки более различимыми и заметными. Однако цвет редко становится главным фактором привлекательности.
Гораздо важнее движение, текстура и освещение. Именно динамика и возможность реализовать инстинкты формируют интерес к предметам. Когда стимулов мало, это может отражаться на активности питомца — об этом говорится в материале о том, почему кошка перестала играть — дом стал слишком тихим.
Также стоит помнить о чувствительности глаз к яркому свету. Слишком интенсивное освещение или полностью белое пространство способны создавать дискомфорт. Мягкий рассеянный свет воспринимается кошками гораздо комфортнее.
Таким образом, условно любимыми цветами кошки можно назвать синий и зелёный — именно их она различает лучше всего. Однако для благополучия важнее продуманная среда, умеренное освещение и разнообразные стимулы. Понимание особенностей кошачьего зрения помогает создать пространство, в котором питомец чувствует себя спокойно и уверенно.

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.

