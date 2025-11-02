Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 16:49

Осень пришла, а кошка кашляет: симптомы, которые нельзя игнорировать — и что делать

Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека и составляет 38-39 °C

С приходом осенней слякоти, холодов и промозглого ветра сезон простуд открывается не только у людей, но и у наших пушистых домоседов. Многие владельцы ошибочно полагают, что кошки, живущие в тепле и уюте, защищены от респираторных инфекций. Однако перепады температур, сквозняки и ослабленный иммунитет делают их уязвимыми перед болезнью. Как же распознать, что ваш мурлыкающий друг нуждается в помощи?

Тревожные звоночки: симптомы кошачьей простуды

Кошки — мастера маскировки недомогания, этот инстинкт достался им от диких предков, чтобы не показывать слабость хищникам. Поэтому владельцу важно быть особенно внимательным к изменениям в поведении и состоянии питомца.

Основные признаки простуды у кошки:

  • чихание и кашель. Единичные случаи — не повод для паники, но частые приступы должны насторожить.

  • выделения из носа и глаз. Сначала они могут быть прозрачными и водянистыми, но при развитии инфекции становятся густыми, желтоватыми или зеленоватыми.

  • вялость и апатия. Кошка больше спит, отказывается от игр, не встречает вас у двери.

  • снижение или полная потеря аппетита. Обоняние у кошек тесно связано с аппетитом, а при заложенном носе питомец просто не чувствует запаха еды.

  • повышение температуры тела. Норма для кошек — 37,5-39,2 °C. Измерять лучше ректально электронным термометром.

  • хрипы или затруднённое дыхание. Кошка может дышать с открытым ртом, что для неё нетипично.

  • покраснение и отёк слизистых. Вы можете заметить, что глаза покраснели, а нос выглядит воспалённым.

Первая помощь: как облегчить состояние питомца до визита к врачу

Пока вы ждёте приёма у специалиста, можно предпринять несколько мер, чтобы кошке стало легче.

  1. Обеспечьте полный покой. Перенесите лежанку питомца в тёплое, сухое место без сквозняков, подальше от шума и суеты.

  2. Повысьте влажность воздуха. Включите увлажнитель или развесьте в комнате влажные полотенца. Это особенно актуально с началом отопительного сезона, когда воздух в квартирах становится очень сухим и раздражает воспалённые дыхательные пути.

  3. Предложите ароматную и мягкую пищу. Разогрейте влажный корм или предложите немного тёплого мясного пюре, бульона. Запах будет сильнее, что может стимулировать аппетит.

  4. Обеспечьте доступ к воде. Следите, чтобы миска с чистой водой всегда была в зоне доступа. Обезвоживание при болезни особенно опасно.

  5. Аккуратно очищайте глаза и нос. Используйте для этого ватный диск, смоченный в тёплой кипячёной воде или специальном лосьоне для ухода за глазами. Для каждого глаза берите новый диск.

Что категорически нельзя делать

Стремясь помочь, хозяева часто совершают ошибки, которые могут навредить питомцу.

  • Не давайте человеческие лекарства. Парацетамол, аспирин, большинство противопростудных и сосудосуживающих капель смертельно опасны для кошек.

  • Не заставляйте есть насильно. Это вызовет дополнительный стресс. Если кошка не ест более 1,5-2 суток — это повод для срочного визита к ветеринару.

  • Не устраивайте "парные". Ингаляции над горячей картошкой или пропаривание в ванной комнате — сильнейший стресс для кошки и риск ожога дыхательных путей.

  • Не игнорируйте симптомы. "Само пройдёт" — опасная позиция. Без лечения банальная простуда может перерасти в пневмонию или хронический бронхит.

Сравнительная таблица: простуда или что-то серьёзное?

Симптом Возможная причина Что делать
Чихание, прозрачные выделения Аллергия, лёгкая простуда, раздражение слизистой Наблюдать, обеспечить покой, показать врачу, если не пройдет за 1-2 дня
Густые желто-зелёные выделения, кашель, вялость Бактериальная или вирусная инфекция (ринотрахеит, калицивироз) Срочно к ветеринару для диагностики и назначения лечения
Чихание + язвочки во рту, слюнотечение Калицивироз Экстренный визит в клинику
Отказ от еды и воды + рвота/диарея Панлейкопения (чумка) Немедленно к ветеринару

Пошаговый план действий, если кошка простудилась

  1. Изолируйте питомца. Если у вас несколько животных, ограничьте их контакты, чтобы предотвратить распространение инфекции.

  2. Измерьте температуру. Это поможет врачу быстрее сориентироваться в ситуации.

  3. Оцените степень обезвоживания. Аккуратно оттяните кожу на загривке и отпустите. Она должна сразу вернуться на место. Если складка расправляется медленно, это признак обезвоживания.

  4. Обеспечьте тепло. Укройте лежанку тёплым пледом, можно положить грелку, завернутую в полотенце.

  5. Позвоните ветеринару. Опишите симптомы и запишитесь на приём. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением.

А что если…

Если вовремя не обратиться к врачу, обычная простуда может дать серьёзные осложнения. Самое частое — это бронхит и пневмония, которые лечатся долго и тяжело. У котят и пожилых животных на фоне ослабленного иммунитета могут активизироваться хронические вирусы, например, вирус герпеса, который вызывает ринотрахеит. Поэтому даже при лёгких симптомах консультация специалиста необходима.

Профилактика: как защитить кошку от простуд

Любую болезнь проще предотвратить, чем лечить. Чтобы ваш питомец оставался здоровым осенью и зимой, соблюдайте простые правила:

  • избегайте переохлаждения. Не выпускайте кошку на улицу в дождь и мороз, если она не приучена к уличному содержанию.

  • устраните сквозняки. Лежанка не должна стоять на полу в коридоре или под балконной дверью.

  • укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание, курсы витаминов (после консультации с ветеринаром) — залог хорошей сопротивляемости болезням.

  • соблюдайте график вакцинации. Ежегодная комплексная прививка защитит от самых опасных вирусных инфекций.

  • регулярно проводите профилактические осмотры. Это поможет выявить проблемы на ранней стадии.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заразиться простудой от кошки?
Нет, вирусы, вызывающие ОРВИ у кошек и людей, видоспецифичны. Вы не можете заразиться от питомца, и он не заразится от вас.

Нужно ли мыть кошку, если она простужена?
Нет, водные процедуры в этот период — лишний стресс и риск переохлаждения. Если нужно очистить шерсть, используйте сухой шампунь или специальные салфетки для животных.

Сколько длится простуда у кошек?
При правильном лечении лёгкая форма проходит за 5-7 дней. Если улучшений нет в течение 2-3 дней, или состояние ухудшается, нужно срочно показать кошку врачу.

Три интересных факта о здоровье кошек

  1. Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека — 38-39,2 °C. Поэтому то, что нам кажется тёплым, для них может быть прохладным.

  2. Кошки спят до 16 часов в сутки, а во время болезни могут спать ещё больше — так организм экономит силы для борьбы с инфекцией.

  3. Обоняние кошки в 14 раз сильнее человеческого. Именно поэтому при заложенном носе они полностью теряют интерес к еде.

Исторический контекст

Домашние кошки произошли от африканской дикой кошки, обитающей в засушливом и тёплом климате. Их организм исторически не был приспособлен к сырости и холоду, характерным для осени в умеренных широтах. Тысячи лет жизни рядом с человеком, конечно, внесли коррективы, но иммунная система кошек по-прежнему остаётся более уязвимой к респираторным инфекциям в условиях повышенной влажности и низких температур. Интересно, что беспородные кошки, особенно те, что имеют опыт уличного проживания, часто обладают более крепким иммунитетом по сравнению с их изнеженными породистыми сородичами, что является ярким примером естественного отбора в городской среде.

