Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кошка
Кошка
© https://www.freepik.com
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:16

Молоко, чеснок и сухой корм — скрытые ошибки заботы о кошках

Ветеринар Анна Ковалева: устаревшие советы по уходу за кошками опасны

Многие владельцы кошек искренне хотят заботиться о своих питомцах, но часто руководствуются устаревшими советами, которые больше вредят, чем приносят пользу. Раньше их передавали "из уст в уста" или находили на форумах, однако ветеринарная наука шагнула далеко вперёд. Сегодня мы знаем: некоторые привычки, считавшиеся нормой, нужно срочно пересмотреть, чтобы наши пушистые друзья жили дольше и чувствовали себя лучше.

Почему старые советы до сих пор живут

Иногда мы верим в советы просто потому, что слышали их от родителей или соседей. Добавьте сюда интернет, где любой может написать что угодно, и вы получите смесь мифов и полуправды. Поэтому первое правило ответственного хозяина — проверять информацию. Настоящая забота о питомце должна основываться не на народных методах, а на научных данных и мнении ветеринаров.

"То, что совет передаётся из поколения в поколение, не делает его безопасным", — подчеркнула ветеринарный врач Анна Ковалева.

Таблица сравнения: миф и реальность

Старый совет Современное понимание
Давать кошке молоко — полезно Большинство кошек не усваивают лактозу, молоко вызывает расстройства
Сухой корм очищает зубы Эффект минимален, нужны специальные стоматологические корма
Ветеринар нужен только при болезни Профилактические осмотры предотвращают серьёзные проблемы
Чеснок помогает от блох Опасный миф: чеснок токсичен для кошек
Домашним кошкам не нужны обработки Блохи попадают в дом через обувь и других животных
Кошки не поддаются дрессировке Можно обучать простым командам, это развивает интеллект

Советы шаг за шагом

  1. Пересмотрите питание. Исключите молоко и замените его специальным безлактозным продуктом для кошек. Следите за качеством корма, чередуйте влажные и сухие виды, но выбирайте премиум-сегмент.

  2. Посещайте ветеринара регулярно. Осмотр дважды в год — не роскошь, а необходимость. На таких визитах можно вовремя заметить скрытые болезни и скорректировать питание.

  3. Не забывайте о зубах. Чистите кошке зубы 2-3 раза в неделю, используйте специальные щётки и пасту, разработанную для животных.

  4. Проводите обработку от паразитов. Даже домашние коты нуждаются в защите от блох, клещей и гельминтов.

  5. Тренируйте кошку. Простейшие команды вроде "сидеть" или "дай лапу" не только развлекают, но и снижают стресс у питомца.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать чеснок от блох.
    Последствие: анемия и отравление.
    Альтернатива: современные капли или ошейники с безопасными инсектицидами.

  • Ошибка: кормить только сухим кормом.
    Последствие: обезвоживание и болезни почек.
    Альтернатива: комбинированный рацион и постоянный доступ к воде.

  • Ошибка: не чистить зубы.
    Последствие: воспаления и выпадение зубов.
    Альтернатива: регулярная чистка и профилактические осмотры.

А что если кошка не выходит на улицу?

Даже если ваш питомец не покидает пределы квартиры, паразиты всё равно могут попасть внутрь. Их легко занести на обуви или одежде. Поэтому профилактика должна быть круглогодичной. К тому же домашние животные тоже скучают — для них важно движение и стимуляция ума. Играйте, прячьте лакомства, используйте интерактивные игрушки.

Плюсы и минусы ухода по-старому и современно

Подход Плюсы Минусы
Народные советы Простота, дешевизна Опасность, отсутствие доказательств
Современные методы Безопасность, эффективность Требуют времени и системности

FAQ

Как часто водить кошку к ветеринару?
Минимум раз в год, а лучше каждые шесть месяцев, особенно если питомец старше семи лет.

Можно ли давать кошке коровье молоко?
Нет, оно вызывает проблемы с ЖКТ. Используйте безлактозные аналоги из зоомагазина.

Что выбрать от блох — капли или ошейник?
Капли эффективнее, но ошейник может служить дополнительной защитой.

Как приучить кошку к чистке зубов?
Начинайте постепенно, используя пальцевую щётку и лакомства как поощрение.

Почему кошка не хочет играть?
Возможно, скука или стресс. Попробуйте новые игрушки или ароматические стимуляторы с кошачьей мятой.

Мифы и правда

  • Миф: кошки сами знают, что им полезно.
    Правда: животные часто выбирают вредное, ориентируясь на запах, а не на пользу.

  • Миф: если кошка здорова, врач не нужен.
    Правда: профилактика предотвращает большинство хронических болезней.

  • Миф: сухой корм чистит зубы.
    Правда: он лишь частично снижает налёт, но не заменяет гигиену полости рта.

Исторический контекст

Когда кошек впервые приручили, уход за ними был минимальным: им просто давали остатки еды и выпускали на улицу. С развитием ветеринарии в XX веке появилась культура ответственного содержания. Теперь кошки — не просто ловцы мышей, а полноценные члены семьи, которым нужен уход, как и любому другому члену дома.

3 интересных факта

  1. Кошки способны распознавать до 100 разных интонаций человеческого голоса.

  2. Ветеринары считают, что ежедневная игра продлевает жизнь кошки минимум на два года.

  3. Некоторые породы, например сфинксы, требуют частого купания из-за особенностей кожи.

Современный уход — это не роскошь, а проявление любви. Отказ от устаревших мифов помогает вашим питомцам чувствовать себя здоровыми, активными и счастливыми каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сезонная депрессия у питомцев: как распознать и предотвратить заболевания в холодное время года вчера в 23:19
Ваш питомец переживает сезонную депрессию? Узнайте, как помочь ему пережить холода

Узнайте, как защитить домашних питомцев от сезонной депрессии и простудных заболеваний в холодное время года.

Читать полностью » Укрепление иммунитета питомцев: профилактика простудных заболеваний в зимний период вчера в 22:12
Ваш питомец мёрзнет? Узнайте, как уберечь его от простуды и укрепить иммунитет

Узнайте, как защитить питомцев от простудных заболеваний в холодное время года с помощью правильного питания и активных прогулок.

Читать полностью » Стареющие кошки прекращают есть и ищут уединение перед уходом вчера в 21:18
Тишина перед уходом: вот что делает кошка, когда чувствует приближение конца

Когда кошка перестаёт есть, прячется и теряет силы, это может быть её тихое прощание. Узнайте, как распознать последние признаки и помочь питомцу уйти спокойно.

Читать полностью » Учёные применяют искусственный интеллект для расшифровки языка животных вчера в 20:12
Ученые почти научились говорить с животными: искусственный интеллект открыл их язык

Учёные по всему миру приближаются к расшифровке языка животных. Узнайте, как ИИ помогает понять дельфинов, собак и даже кашалотов — и что это изменит в нашем восприятии природы.

Читать полностью » Nature Ecology: гибель миллионов морских звёзд в Тихом океане вызвана инфекцией виброн вчера в 19:17
Подводный апокалипсис: вот как микроскопическая бактерия изменила судьбу Тихого океана

Учёные выяснили, что гибель миллиардов морских звёзд вызвана бактерией Вибрион. Узнайте, как открытие поможет восстановить экосистему Тихого океана и вернуть баланс природе.

Читать полностью » Кинолог Тавуларис: щенки грызут предметы из-за прорезывания зубов и скуки вчера в 18:18
Вот как сделать так, чтобы щенок грыз только то, что нужно — и даже с удовольствием

Щенки грызут всё подряд — это естественно, но можно направить их энергию в нужное русло. Узнайте, как уберечь дом и научить питомца жевать только разрешённое.

Читать полностью » Эксперт Джорджу: неправильная организация пространства провоцирует кошачьи ссоры вчера в 17:12
Мирный дом превращается в поле боя: вот главные ошибки при жизни с несколькими кошками

Жизнь с несколькими кошками может быть сложной, если не знать правил гармоничного сосуществования. Узнайте, какие ошибки совершают хозяева и как создать мирный дом.

Читать полностью » Кошки используют медленное моргание для снижения напряжения и демонстрации дружелюбия вчера в 16:17
Кошка трётся носом о ваше лицо? Она собирает информацию о вас, и вот почему

Ваша кошка нежно тыкается носом в ваши губы? Узнайте, какие скрытые послания стоят за этим трогательным жестом и как правильно на них отвечать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Простой пластиковый колпак способен заменить мини-теплицу и защитить рассаду от холода
Красота и здоровье
Врач Вера Сережина: полноценный сон помогает регулировать вес и ускоряет обмен веществ
Дом
Врачи уточнили, почему длительное использование полотенец и мочалок повышает риск инфекций
УрФО
Афиша Екатеринбурга на осенние каникулы: театры, концерты и мастер-классы для детей и взрослых
Еда
Кейси Корн: кабоча — универсальный продукт, который идеально подходит для десертов
Спорт и фитнес
Бурпи и прыжки с хлопком: Mitaila включил упражнения в свою HIIT-программу для жиросжигания
Культура и шоу-бизнес
Адам Драйвер сыграет беглого заключённого в новом сериале Netflix "Rabbit, Rabbit"
Красота и здоровье
Учёные предупредили о тихом кризисе тестостерона у мужчин: уровень гормона падает на 1% в год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet