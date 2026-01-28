Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кот в коробке
Кот в коробке
© flickr.com by Windell Oskay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:38

Кошка проигнорировала дорогую лежанку и выбрала коробку — причина оказалась неожиданной

Кошка может игнорировать дорогую лежанку, но мгновенно "влюбиться" в обычную коробку. Это выглядит забавно, но у такого выбора есть практичная логика: закрытое пространство даёт ощущение контроля, безопасности и комфорта. По сути, коробка для кошки — одновременно укрытие, игровой объект и тихая зона отдыха. Об этом пишет garand. de.

Укрытие, где кошке спокойно

Небольшая коробка работает как безопасная "комната", куда можно уйти от шума и лишних раздражителей. Стенки ограничивают обзор, и животное чувствует себя менее уязвимым: потенциальные "угрозы" видны в основном с одной стороны, а с остальных есть защита. Это особенно важно в доме, где много людей, есть дети или несколько животных, и кошке нужно место, где её не трогают.

Наблюдения и исследования поведения показывают, что доступ к укрытиям помогает кошкам быстрее адаптироваться к новым условиям, снижает признаки стресса и облегчает контакт с человеком.

Помощь в терморегуляции

Кошки хорошо сохраняют тепло, но им всё равно выгодно экономить энергию. Маленькое пространство помогает удерживать температуру тела: коробка частично "запирает" тепло и создаёт уютный микроклимат. Это особенно заметно в холодный сезон или в прохладной квартире.

Летом коробка тоже может быть полезной, если стоит в тени: ограниченное пространство воспринимается как отдельное "убежище", где можно спокойно переждать жару, не метаясь по дому.

Психологический эффект и профилактика скуки

Коробка — это не только про сон. Она почти автоматически запускает игру: спрятаться, выглянуть, подкараулить "добычу", атаковать край, забраться внутрь и снова выскочить. Такая активность стимулирует мозг и даёт мягкую физическую нагрузку, снижая скуку и вероятность нежелательного поведения.

Регулярные "мини-игры" вокруг коробок могут поддерживать эмоциональное состояние: когда есть интерес к среде и безопасное место для разрядки, тревожность проявляется реже.

Почему это особенно важно при нескольких кошках

В доме с несколькими животными коробки становятся "личными территориями". Когда у каждой кошки есть своё отдельное укрытие, снижается конкуренция за лежанки и укромные углы. Иногда коробки помогают и в совместной игре: взаимодействие становится спокойнее, а сосуществование — менее напряжённым.

Как выбрать и поставить коробку

  • Безопасность: чистая коробка без острых скоб, липкого клея и резких химических запахов.
  • Размер: кошка должна свободно лечь и повернуться, но при этом сохранялось ощущение "домика".
  • Место: спокойный угол подальше от прохода и громких источников звука.
  • Проверка на практике: если интереса нет — переставьте коробку или попробуйте вариант "закрытее" (например, с более высокими стенками или с прорезанным входом).
Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кормление только сухим кормом может навредить здоровью кошки — ветеринары вчера в 10:39
Кошка объявила бойкот влажному корму: привычка маскирует риски и медленно подтачивает здоровье

Почему кошки отказываются от влажного корма, чем опасен однообразный рацион и как без давления помочь питомцу принять более сбалансированное питание.

Читать полностью » Резкие изменения режима вызывают раздражение у кошек — фелинологи 26.01.2026 в 19:25
Кошка злится "на ровном месте" — на самом деле её выводят из себя эти мелочи

Недовольство вашей кошки может скрывать серьезные проблемы. Узнайте о 6 триггерах, которые вызывают стресс у питомцев и как это исправить.

Читать полностью » Пингвины в Антарктиде начали размножаться раньше из-за потепления — JAE 26.01.2026 в 15:08
Размножение пингвинов пошло наперегонки с климатом: Антарктида столкнулась с беспрецедентным сдвигом

Потепление в Антарктиде меняет сроки размножения пингвинов и усиливает конкуренцию между видами, указывая на глубокие климатические сдвиги в регионе.

Читать полностью » Собаки реагируют на неравное поощрение отказом выполнять команды — зоопсихологи 26.01.2026 в 14:53
Собака чувствует несправедливость, но не так, как человек — главный нюанс часто упускают

Что стоит за поведением вашей собаки? Узнайте, способны ли собаки чувствовать несправедливость и как это может повлиять на ваше взаимодействие.

Читать полностью » Вознаграждение после приёма снизило стресс собак у ветеринара — Le Mag du Chien 26.01.2026 в 11:05
Собака запоминает клинику как место боли: как переписать этот сценарий за несколько визитов

Поход к ветеринару может стать серьёзным стрессом для собаки. Как снизить тревогу питомца, избежать ошибок и сделать визиты спокойнее — в нашем материале.

Читать полностью » У кошек не выявили научных подтверждений лунатизма — Le Mag du Chat 25.01.2026 в 18:08
Кажется, что кошка живёт в двух мирах — необычное поведение во сне имеет объяснение

Кошка двигается и мяукает во сне — что это значит? Разбираемся, какие ночные привычки питомцев считаются нормой, а какие требуют внимания владельцев.

Читать полностью » Резкое надевание намордника закрепляет страх у собаки — кинологи 25.01.2026 в 15:15
Пёс нервничал при виде намордника — несколько шагов изменили реакцию полностью

Зачем нужен намордник и как приучить собаку к нему без стресса: 11 шагов, выбор размера, десенсибилизация и помощь ветеринара и кинолога для спокойной прогулки.

Читать полностью » Собаки распознают несправедливое отношение в ситуациях с наградой — Le Mag du Chien 25.01.2026 в 12:03
Диван для кота, запрет для пса: как домашняя несправедливость ломает поведение животных

Могут ли собаки ощущать несправедливость и почему они отказываются выполнять команды без награды? Разбираем эксперименты и ошибки воспитания.

Читать полностью »

Новости
Еда
Гриль-сэндвич с сыром стал вдвое нежнее — добавляю один привычный продукт и не нарадуюсь
Спорт и фитнес
Тренировался много, но неправильно: почему одна "идеальная" нагрузка не спасает здоровье
Авто и мото
Цены почти равны, но покупатели выбирают Lexus RX чаще Mercedes-Benz GLC — причина не на поверхности
Туризм
Поездка за северным сиянием в Мурманск обернулась неожиданным открытием — фото врут
Дом
Снег перестал липнуть к лопате: натёр ковш одним простым средством — и уборка пошла быстрее
Наука
Граница стирается: мозг обрабатывает язык по тем же принципам, что и искусственный интеллект
Спорт и фитнес
Вес стоял как вкопанный — жир не уходил даже при тренировках: смена интенсивности решила проблему
Туризм
Всего час от Берлина — и будто в другом мире: эти городки идеально подходят для перезагрузки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet