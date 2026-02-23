Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 16:59

Домашняя кошка избегает объятий — причина кроется в эволюции одиночного хищника

Мы берём кошку на руки, считая это проявлением заботы, а в ответ получаем напряжённое тело и нервно подёргивающийся хвост. Такое поведение легко принять за холодность или каприз. Однако за этим стоит не характер, а врождённые механизмы выживания. Об этом пишет La Zampa.

Инстинкты, которые никуда не исчезли

Домашняя кошка Felis catus произошла от африканской дикой кошки Felis silvestris lybica. Генетические исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, показали, что процесс одомашнивания у этого вида был относительно мягким: базовые поведенческие стратегии сохранились почти без изменений.

В отличие от собак, которых веками отбирали для сотрудничества с человеком, кошки эволюционировали как одиночные хищники. Их выживание зависело от способности самостоятельно принимать решения, контролировать территорию и мгновенно спасаться бегством при угрозе. Когда животное поднимают с земли и ограничивают в движении, автоматически активируется сигнал тревоги. Потеря опоры и невозможность контролировать пути отхода воспринимаются как потенциальная опасность.

С точки зрения эволюции это не проявление недоверия к хозяину, а адаптивный рефлекс, закреплённый тысячелетиями естественного отбора.

Потеря контроля и физиология стресса

Ограничение свободы движения способно запускать ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники — систему, регулирующую стрессовую реакцию организма. Повышение уровня кортизола, гормона стресса, у млекопитающих при потере контроля над ситуацией хорошо задокументировано.

Исследователь Кристин Витале из Университета штата Орегон установила, что кошки демонстрируют более высокий уровень благополучия, когда сами выбирают момент и формат взаимодействия с человеком. В работе, опубликованной в журнале Behavioral Processes, показано: возможность контролировать контакт снижает поведенческие признаки стресса.

В повседневной жизни это выглядит просто. Если кошка сама запрыгивает на колени, взаимодействие воспринимается положительно. Если же её берут на руки против воли, даже с добрыми намерениями, это может вызвать напряжение и желание освободиться.

Сигналы дискомфорта и индивидуальные различия

Кошки редко выражают недовольство открытой агрессией — сначала они подают тонкие сигналы. Скованная поза, прижатые или развёрнутые назад уши, расширенные зрачки, частое моргание, резкие движения хвоста свидетельствуют о внутреннем напряжении. Международное общество кошачьей медицины подчёркивает: уважение к "зоне контроля" животного — важнейшее условие его благополучия.

Накопленный стресс может проявляться шире, чем один эпизод на руках. Нежелательные манипуляции, шум, изменения в распорядке или появление новых членов семьи способны приводить к чрезмерному мяуканью, избеганию контакта, агрессии или проблемам с поведением.

При этом наука предостерегает от обобщений. Ранняя социализация в возрасте от двух до семи недель играет ключевую роль в формировании отношения к человеку. Котята, которые в этот период регулярно и позитивно взаимодействуют с людьми, во взрослом возрасте чаще проявляют терпимость к физическому контакту.

Кроме того, исследования в Applied Animal Behaviour Science подтверждают наличие устойчивых индивидуальных черт. Одни кошки более ориентированы на общение и ищут объятий, другие сохраняют выраженную независимость. Даже самые ласковые из них предпочитают самостоятельно решать, когда и сколько контакта им нужно.

Укрепить связь можно и без принудительных объятий. Короткие поглаживания в комфортных зонах — под подбородком или у основания ушей, совместные игры с движущимися предметами, наличие возвышенных мест для наблюдения помогают выстроить доверие, не нарушая чувства контроля.

Понимание биологических основ поведения позволяет по-новому взглянуть на привычные жесты. Для кошки любовь — это прежде всего безопасность и возможность выбора. Уважая эту потребность, человек делает шаг навстречу её природе и формирует более устойчивые отношения.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

