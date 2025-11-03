Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сиамская кошка
Сиамская кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 6:13

Кошка не пакостит — она управляет миром: что скрывают её странные привычки

Зоопсихологи установили: кошки царапают мебель, чтобы снять стресс и пометить территорию

Кошки приносят в дом уют, мягкость и особую энергию. Но вместе с этим часто становятся источником недоумения — их поступки порой кажутся странными, а привычки — раздражающими. Чтобы сосуществовать с питомцем без конфликтов, важно понять, что за каждым "непослушанием" стоят природные инстинкты. Кошка не стремится вас расстроить — она просто живёт по своим правилам.

1. Инстинкт высоты: зачем кошки забираются на мебель

Когда питомец устраивается на верхушке шкафа или холодильника, это не каприз. Для кошки высота — способ контроля над территорией. С высоких точек она может оценить обстановку, вовремя заметить добычу или опасность и чувствовать себя в безопасности. Такой инстинкт достался ей от диких предков, которые выбирали деревья и скалы для отдыха и наблюдения.

Чтобы не ругать любимца за "покорение вершин", лучше помочь ему реализовать это естественное стремление.

Советы шаг за шагом:

  1. Установите настенные полки или комплексы-"деревья".

  2. Поставьте устойчивую когтеточку-башню с несколькими уровнями.

  3. Разрешите питомцу пользоваться подоконником — главное, чтобы он был безопасен.

  4. Уберите с верхних поверхностей вазы, стекло и другие хрупкие вещи.

Так вы избавите себя от беспокойства, а кошке дадите возможность спокойно обозревать владения.

2. Почему кошки едят растения

Если кот время от времени грызёт листья комнатных растений, он вовсе не стал вегетарианцем. Такое поведение имеет естественные причины:

  • инстинктивное очищение желудка — дикая кошка ест траву, чтобы избавиться от шерсти;
  • игра и любопытство — особенно у молодых животных;
  • недостаток клетчатки в рационе;
  • запах и фактура листьев, напоминающие траву.

Некоторые декоративные растения могут быть опасны — например, диффенбахия, спатифиллум, алоэ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Оставить ядовитое растение в пределах досягаемости → риск отравления → выбрать безопасные виды (папоротник, бамбуковая пальма).

  • Ругать кошку за интерес к зелени → стресс и тревожность → посадить "кошачью траву" — смесь овса и пшеницы.

  • Ставить растения на подоконник — лёгкая добыча для лап → использовать подвесные кашпо или полки-решётки.

3. Зачем кошки царапают мебель

Следы когтей на диване раздражают почти всех владельцев, но для кошки это важный ритуал. Царапая, она:

  • сбрасывает верхний слой когтя, обновляя его;
  • тянет мышцы и суставы;
  • метит территорию визуально и с помощью феромонов;
  • снимает стресс.

Отучить от этого нельзя, но можно перенаправить привычку.

Пошаговое решение:

  1. Разместите когтеточки в местах, где кошка любит точить когти.

  2. Предложите варианты из сизаля, картона и ткани — питомец сам выберет.

  3. Используйте спреи с кошачьей мятой, чтобы привлечь внимание к нужному месту.

  4. Хвалите и давайте лакомство, если кошка пользуется когтеточкой.

Так вы сохраните мебель и дадите кошке выход энергии.

4. Почему кошка активна по ночам

Кошки — сумеречные животные. Их предки охотились в утренние и вечерние часы, когда добыча выходила на поиски пищи. Современные питомцы унаследовали этот ритм, даже живя в квартире.

Когда вы ложитесь спать, кошка только начинает "дежурство": проверяет территорию, играет или требует внимания.

Чтобы ночные пробежки не мешали вашему сну:

  • уделите питомцу 20-30 минут активных игр перед сном;
  • накормите кошку перед тем, как лечь — сытое животное чаще спит;
  • •поставьте мягкую лежанку в другой комнате;
  • не реагируйте на мяуканье ночью — иначе кошка запомнит, что вас можно разбудить.

Если активность сохраняется, попробуйте фонтанчик для воды или автоматическую кормушку, которые отвлекут питомца в ваше отсутствие.

5. Почему кошка пьёт из чашки хозяина

Многие владельцы замечают: стоит оставить стакан воды на столе — кошка обязательно попробует. Это объясняется просто:

  • кошке кажется, что вода в вашей чашке свежее;
  • пить из "человеческой" посуды — способ проявить интерес и доверие;
  • форма чашки удобнее миски;
  • животное подражает поведению хозяина.

Чтобы избежать этого:

  1. Ставьте по дому несколько мисок с водой — кошки любят выбор.

  2. Используйте керамические или металлические миски — они не впитывают запахи.

  3. Меняйте воду минимум дважды в день.

  4. Попробуйте питьевой фонтан — многие питомцы предпочитают проточную воду.

Таблица "Плюсы и минусы"

Привычка кошки Польза для животного Минус для хозяина Решение
Запрыгивание на мебель Контроль, безопасность Опасность падения, беспорядок Кошачьи полки, комплексы
Еда растений Очищение желудка Опасность отравления Безопасные растения, кошачья трава
Царапание Уход за когтями, снятие стресса Повреждение мебели Когтеточки, спреи
Ночная активность Поддержание инстинктов Недосып хозяина Игры и кормление вечером
Питьё из чашки Интерес, свежая вода Антисанитария Фонтанчики и чистая вода

А что если…

А что если не ограничивать кошку вовсе, позволив ей жить по своим правилам? Это возможно, если пространство организовано грамотно. Кошке нужны высоты, когтеточки, место для сна и чистая вода. Тогда она не будет искать приключений на столе или в цветочном горшке.

FAQ

Как приучить кошку к когтеточке?
Разместите её рядом с любимым местом отдыха, используйте мяту и поощряйте кошку при каждом правильном действии.

Почему кошка не пьёт из миски?
Вода может быть тёплой, застоявшейся или миска стоит рядом с едой. Переставьте её подальше и чаще обновляйте воду.

Стоит ли наказывать кошку за шалости?
Нет. Кошка не связывает наказание с поступком, но запоминает страх. Лучше устранить причину поведения.

Мифы и правда

Миф: кошка делает назло.
Правда: она просто удовлетворяет свои инстинкты.

Миф: если кастрировать, кошка станет спокойной.
Правда: инстинкты останутся, изменится лишь гормональный фон.

Миф: когти можно удалить, чтобы не царапала.
Правда: операция калечит животное и лишает его защиты. Лучше когтеточки и регулярный уход.

3 интересных факта

  1. У кошек есть "внутренний навигатор" — они способны вернуться домой с расстояния до 10 км.

  2. На подушечках лап расположены железы, оставляющие индивидуальный запах — своеобразный паспорт кошки.

  3. Сердцебиение кошки учащается, когда она мурлычет рядом с хозяином — это проявление эмоциональной связи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт рассказала, как подготовить ребёнка к появлению питомца в семье вчера в 22:03
Кошка или собака — первый учитель доброты: чему дети учатся у животных

Как подготовить ребёнка к появлению питомца и помочь им подружиться с первых дней? Эксперт объясняет, как воспитать любовь и ответственность через заботу о животных.

Читать полностью » Домашняя среда содержит опасности для кошки вчера в 21:19
Вот как сделать квартиру безопасной для кошки: проверяем окна, растения и провода

Как превратить квартиру в безопасный мир для вашей кошки — от окон и растений до игр и эмоционального комфорта.

Читать полностью » Морковь, яблоки и йогурт названы лучшими натуральными лакомствами для собак вчера в 20:11
Собаке тоже хочется вкусненького? Вот чем действительно можно побаловать друга без вреда

Пять простых и полезных перекусов, которые можно приготовить для собаки за пару минут — без вреда для здоровья и без лишних калорий.

Читать полностью » Попугаи способны осознанно использовать слова — исследование Айрин Пеппенберг вчера в 19:19
Ум как у ребёнка и сердце как у друга: вот что скрывают попугаи за яркими перьями

Почему попугаи — не просто говорящие птицы: их интеллект, дружелюбие и удивительная способность общаться делают их по-настоящему особенными.

Читать полностью » Ветеринар Мария Ставриди: виноград опасен для собак вчера в 18:58
Яблоко лечит, виноград калечит: вот как осенние фрукты влияют на собак

Какие осенние фрукты можно смело давать собаке, а какие представляют опасность — простое руководство для заботливых хозяев.

Читать полностью » Собака хватает вещи хозяина, чтобы пригласить его поиграть вчера в 18:53
Собака украла носок — не спешите злиться: за этим стоит больше, чем шалость

Что делать, если собака снова утащила носок и убежала? Пять простых способов вернуть вещь без криков, погони и потери доверия.

Читать полностью » Регулярное жевание безопасных предметов помогает механически очищать зубы собаки от налёта вчера в 16:52
Собака уничтожает дом: мифы о поведении, которые мешают воспитанию

Ваша собака уничтожает свои лежанки? Узнайте о причинах такого поведения и эффективных методах, которые помогут сохранить ваши вещи и нервы.

Читать полностью » Нормальная температура тела у кошек выше, чем у человека и составляет 38-39 °C вчера в 16:49
Осень пришла, а кошка кашляет: симптомы, которые нельзя игнорировать — и что делать

Ваша кошка чихает и стала вялой? Узнайте, как отличить обычную простуду от серьёзных инфекций и как правильно помочь питомцу в осенний период.

Читать полностью »

Новости
Дом
Резинка холодильника, провода и двери - главные источники грязи в квартире
Спорт и фитнес
Подтягивания помогают улучшить осанку — мнение тренера Рэй Рейхлин о правильной технике
Садоводство
Земляная груша содержит больше железа, чем картофель, и подходит диабетикам – Ирина Федорова
Авто и мото
Чрезмерная чистка двигателя перед продажей вызывает недоверие покупателей
Красота и здоровье
Шоколад содержит магний и антиоксиданты, поддерживающие работу сердца и сосудов — Кристина Подорожнюк
УрФО
Роспотребнадзор: в Свердловской области отстранили 183 работников школ и детсадов с кишечными инфекциями
Наука
Орехи уменьшают вероятность инфаркта и инсульта при регулярном употреблении — Мигель Унай
Садоводство
Фиалки не переносят прямых солнечных лучей и нуждаются в рассеянном свете
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet