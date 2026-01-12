Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рука гладит кошку
Рука гладит кошку
© https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 20:18

Она смотрит на вас с открытым ртом не просто так: у кошек есть способности, о которых мало кто знает

Домашние кошки сохраняют охотничьи повадки диких предков — Cville Cat Care

Кошки давно стали частью повседневной жизни миллионов людей, но за привычным образом пушистого компаньона скрывается куда более сложный и удивительный мир. Эти животные сочетают в себе черты хищников, тонкую сенсорику и неожиданные поведенческие особенности. Многие из них сформировались за тысячи лет эволюции и тесного сосуществования с человеком. Об этом сообщает Cville Cat Care.

Что скрывает тело кошки

Домашняя кошка гораздо ближе к своим диким предкам, чем кажется. Её геном почти полностью совпадает с геномом тигра, а поведенческие паттерны — охота, преследование, метки когтями и запахами — практически идентичны. Это объясняет, почему даже домашний питомец продолжает "тренировать" охотничьи навыки в игре и внимательно следит за окружающим пространством.

Кошки обладают уникальной анатомией. В их теле насчитывается 230 костей, а ключицы свободно "плавают" в мышцах, что позволяет животному пролезать в очень узкие пространства. Глаза кошек считаются одними из самых крупных относительно размера головы среди млекопитающих, а ночное зрение значительно превосходит человеческое. При этом кошки почти не различают сладкий вкус и хуже воспринимают медленно движущиеся объекты.

Отдельного внимания заслуживают усы и хвост. Усы помогают ориентироваться в пространстве и буквально "измерять" проёмы, а хвост служит балансиром при прыжках и движении по узким поверхностям. Даже походка кошек уникальна — они переставляют сначала обе правые, затем обе левые лапы.

Здоровье и образ жизни

Кошки проводят во сне значительную часть суток — от 12 до 16 часов. Такой режим связан с их природной активностью на рассвете и в сумерках. При этом значительная доля бодрствующего времени уходит на уход за собой, который не только очищает шерсть, но и помогает регулировать температуру тела и снижать уровень стресса.

Домашний образ жизни напрямую влияет на продолжительность жизни питомцев. Кошки, не выходящие на улицу, живут дольше и реже сталкиваются с травмами и инфекциями, а попытки сделать уличный опыт "безопасным" иногда дают обратный эффект — например, выгул кошки на шлейке может усиливать тревожность и перегружать нервную систему животного.

Важно учитывать и особенности питания. Многие кошки не переносят лактозу, а некоторые привычные для человека продукты — виноград, изюм, лук и чеснок — могут быть для них опасны. Кошки крайне чувствительны к вкусу и способны отказываться от еды, если она кажется им неприятной.

Как кошки разговаривают с людьми

Общение — одна из самых недооценённых сторон кошачьей жизни. Мяуканье кошки используют почти исключительно для взаимодействия с человеком, тогда как между собой они чаще общаются жестами и запахами. У каждого питомца формируется собственный "словарь" звуков, интонаций и движений.

Медленное моргание считается признаком доверия и спокойствия — своеобразным "кошачьим поцелуем". Этот жест, известный как медленное моргание кошек, показывает, что животное чувствует себя в безопасности и готово к контакту. Хвост, поднятый вертикально и слегка вибрирующий, говорит о радости, а прижатые назад усы сигнализируют о страхе.

Кошачье мурлыканье сопровождает не только удовольствие, но и стрессовые состояния. Этот звук помогает животному успокоиться и восстановиться, а его частота совпадает с диапазоном, который способствует регенерации тканей.

В итоге кошка — это не просто домашний питомец, а сложное существо с богатым поведенческим и физиологическим набором. Понимание этих особенностей помогает лучше выстраивать контакт, заботиться о здоровье животного и по-новому взглянуть на привычные кошачьи привычки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ребенок готов ухаживать за хомяком с 10 лет — зоологи вчера в 1:57
Выбираем первого питомца: как не ошибиться с возрастом хомяка и не получить сюрприз

Хомячок кажется идеальным первым питомцем, но важны возраст ребёнка и нюансы ухода. Когда покупать и как выбрать зверька без ошибок?

Читать полностью » Каракал является дикой кошкой и не подходит для домашнего содержания — Fanpage 10.01.2026 в 18:04
Милый зверь из соцсетей оказался ловушкой: дикая кошка приносит в дом риск, запреты и силу

Каракал всё чаще появляется в соцсетях как домашний питомец, но за красивыми видео скрываются риски, запреты и серьёзные этические вопросы.

Читать полностью » Рыбы страдают без ежедневной уборки аквариума — эксперт 10.01.2026 в 12:16
Перестала мыть аквариум раз в месяц — результат поразил: вода как горный ручей, и рыбы благодарны

Чистый аквариум — это здоровье рыб и стабильная вода. Разбираемся, что делать ежедневно, как проводить подмену воды и когда нужна генеральная уборка.

Читать полностью » Морские свинки и шиншиллы относятся к разным биологическим группам — Fanpage 10.01.2026 в 6:03
Их часто путают — и зря: одна деталь превращает сходство морской свинки и шиншиллы в обман

Морские свинки и шиншиллы часто кажутся похожими, но за внешним сходством скрываются разные происхождение, повадки и требования к жизни рядом с человеком.

Читать полностью » Псевдоморе создают с цихлидами и светлым грунтом — эксперты 10.01.2026 в 0:54
Создала дома море без морской воды: результат поражает воображение, а уход — минимальный

Псевдоморе — стильный пресноводный аквариум с видом морского дна. Рассказываем, как оформить его, кого заселять и что важно учесть.

Читать полностью » На Руси кошки долго оставались редкими и дорогими животными — историки 09.01.2026 в 23:02
Тихий символ достатка: его присутствие в доме на Руси редко оставалось без последствий

Почему кошки долгое время были роскошью на Руси, как они попали в страну и за что их ценили больше лошадей — история, факты и культурные смыслы.

Читать полностью » Кошкам вредны прогулки на шлейке — зоологи 09.01.2026 в 17:13
Перестала выводить кота на прогулки, и вот что произошло с его поведением через месяц

Выгул кошки на шлейке кажется безопасным, но улица часто становится стрессом и риском. Разбираемся, нужны ли прогулки и чем их заменить.

Читать полностью » Гренландские акулы сохраняют функциональное зрение сотни лет — учёные 09.01.2026 в 11:37
Они живут 400 лет и не слепнут: секрет зрения акул оказался пугающе простым

Гренландские акулы живут сотни лет и не теряют зрение даже в полной темноте. Учёные выяснили, какой механизм защищает их сетчатку.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Усталость, не уходящая после отдыха, может быть связана с дефицитами или эндокринными нарушениями — Мария Лавренова
Наука
Тексты песен влияют на поведение сильнее мелодии — Psychology of Music
Еда
Салат из капусты с лимонным соком вместо уксуса сохраняет хрусткость — повар
Происшествия
Турист заразился после обряда в храме Тирта Эмпул на Бали - База
Спорт и фитнес
Юрий Семин назвал оправданным обмен Дивеева и Гонду - РБК
Авто и мото
Грибок в кондиционере появляется из-за резкого отключения двигателя — автоэксперт
Технологии
CES 2026 в Лас-Вегасе собрала более 4100 компаний и стартапов - РБК
Садоводство
Морозостойкие растения способны цвести зимой даже под снегом — Ciceksel
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet