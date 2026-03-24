кошка на пляже
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:42

Кошачья улыбка без губ: как именно питомец показывает восторг, не используя человеческий смех

Представьте: вечер, вы возвращаетесь домой, а там котенок носится по комнате, пытаясь поймать тень от лампы. Он прыгает, кувыркается, вдруг замирает с расширенными зрачками — и снова в атаку. Вы хохочете до слез, но он вдруг останавливается, смотрит на вас, виляет хвостом и мурлычет. В такие моменты кажется, что он тоже веселится от души. А на деле? Миллионы владельцев каждый день наблюдают эти трюки, но понимают ли питомцы нашу радость или просто гоняют инстинкты? В жару кошки особенно активны вечером, когда прохладно, и их "шоу" длится минут по пятнадцать — ровно столько, сколько нужно, чтобы разрядить энергию.

"Кошки выражают радость через тело и глаза, а не голос. Расширенные зрачки, виляющий хвост и перевороты на спину — это их способ сказать, что им хорошо. Мурлыканье во время игр показывает расслабленность и удовольствие, но без диафрагмальных спазмов, как у нас. Игривость связана с охотничьими инстинктами, когда они гоняют игрушки или тени. Наблюдайте за ушами и хвостом — там вся правда о настроении."

Врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Почему кошки не смеются как люди

Писатель пятнадцатого века Рабле в "Гаргантюа" писал: "Смех свойствен человеку". Он опирался на Аристотеля, считавшего человека единственным животным, способным смеяться. У обезьян звуки напоминают хохот, но кошки устроены иначе — без нужных мышц.

У человека круговые мышцы губ тянут уголки рта, скулы поднимают щеки. У кошек эти мышцы слабы, а диафрагма работает только на дыхание, без быстрых толчков для звука. Язык тела кошек строится на жестах, а не мимике.

Эволюционно кошки — одиночные охотники, им не нужен наш социальный смех. Радость они чувствуют, но выражают по-своему, без шума. Это видно в их поведении каждый день.

Несмотря на отсутствие смеха, эмоции есть — веселье бьет ключом при игре. Просто формы другие, ближе к инстинктам выживания.

Что вызывает радость у кошек

Кошки игривы от природы, любой шнурок или перышко запускает охоту. Нет чувства юмора в нашем смысле — для него нужно абстрактное мышление. Охотничий инстинкт толкает на прыжки.

Стимул — контакт с людьми или другими животными во время ласки, плюс мнимые жертвы вроде игрушек. Неожиданности вроде мухи вызывают восторг. Физическая активность и исследование — основа их веселья.

В поведении котят это ярче, но взрослые тоже загораются. Домашние кошки сохраняют дикую энергию.

Как кошки показывают веселье

Кошки сдержанны, эмоции в жестах и взгляде. Мурлыканье в игре — знак расслабленности. Переворот на спину с животом вверх — комфорт и счастье.

Зрачки чуть расширяются при интересе, хвост виляет. "Четверть часа безумия" — пик возбуждения и радости, когда они носятся без тормозов. Дрожь и вибрация иногда сопровождает.

Уши вперед, легкие прыжки — все это их "смех". Без хихиканья, но весело по-кошачьи. Наблюдение помогает разобрать.

Понимают ли кошки наш смех

Кошки чуют эмоции по лицу, жестам, тону — исследование 2020 года Анджело Куаранта подтвердило. Смех как звук они не понимают, но радость ловят. Стресс и поведение реагируют на позитив.

Могут подойти, мяукнуть или спрятаться, если громко. Смех над ними не поймут как насмешку, но агрессивный тон почувствуют. Избегайте — лучше ласки.

Они делят момент привязанности, виляя хвостом. Энергия передается.

Звуки и жесты, похожие на смех

"Кр-кр-кр" с открытым ртом — возбуждение от добычи за окном, не смех. Перед рвотой похожий звук от спазмов, часто ком шерсти. Укусы и драки иногда путают с игрой.

Кашель у котят — не веселье, а дискомфорт от вируса или инородного. К ветеринару, если повторяется. Медленное моргание — их "улыбка", знак доверия.

Виляние хвостом, воркование — радость без губ. Инстинкты правят.

"Владельцы часто ошибаются, принимая чиханье за хихиканье — это охотничий азарт или шерсть в горле. Настоящая радость в глазах и позах, мурлыканье с игрой. Реакция на смех хозяина зависит от тона: мягкий — подойдут ближе, резкий — спрячутся. Улыбка у кошек — медленный морг, это привязанность. Всегда проверяйте здоровье, если звуки странные."

Врач-ветеринар, консультант по уходу и содержанию домашних питомцев Ольга Сидорова

FAQ

Может ли кошка смеяться?
Нет, анатомия не позволяет — нет мышц для мимики и спазмов диафрагмы. Радость выражают жестами и звуками иначе.

Что значит "кр-кр-кр" у кошки?
Возбуждение от добычи или перед рвотой. Не смех, а инстинкт или рефлекс.

Моргает медленно — улыбается?
Да, это знак доверия и комфорта, их версия улыбки.

Проверено экспертом: врач-ветеринар, эксперт по здоровью и уходу за домашними животными Марина Черкасова

Автор Ольга Сидорова
Ольга Сидорова — ветеринарный врач (МГАВМиБ), зоопсихолог с 15-летним стажем. Эксперт по коррекции поведения, стресс-менеджменту и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

