Поведение кота после операции повергло хозяев в шок: ждали одно, а получили вот это

Кастрация для многих владельцев становится решением сразу нескольких проблем: ночных "концертов", меток и попыток сбежать из дома на поиски невесты. Но после операции кот действительно может вести себя иначе — и не всегда хозяин готов к этим переменам. Главное понимать: большинство изменений объясняются гормональной перестройкой и адаптацией организма, а не "характером", который вдруг испортился. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Почему владельцы задумываются о кастрации

Обычно первые признаки полового созревания появляются у котов в возрасте 6-8 месяцев. В этот период самцы становятся менее ласковыми, чаще нервничают, могут требовательно мяукать и метить углы резким запахом. Для питомца это не "вредность", а нормальная реакция организма, который требует продолжения рода. Но в домашних условиях такие проявления доставляют людям массу неудобств, поэтому вопрос операции встаёт довольно рано.

Важно и то, что кастрация снижает риск побегов. Половой инстинкт заставляет кота искать выход — через приоткрытую дверь, окно или даже балкон. После операции подобные стремления обычно уменьшаются, и животное легче остаётся в пределах дома.

Первые часы и дни после процедуры

Сразу после операции кот будет отходить от наркоза. Он может выглядеть сонным, растерянным, не сразу ориентироваться в пространстве. Нередко добавляется стресс от дороги, незнакомых рук и самого вмешательства. Некоторым питомцам надевают защитный воротник — и он тоже раздражает, потому что мешает привычно умываться и двигаться.

В этот период важно быть рядом: обеспечить тепло, тишину и спокойствие. Лучше убрать высокие поверхности, куда кот может попытаться запрыгнуть в полусонном состоянии, и поставить рядом миску с водой. Через пару дней большинство животных возвращается к активности, но ранки в области операции ещё могут доставлять дискомфорт. Владельцу стоит осматривать место вмешательства и контролировать, как идёт заживление.

На что обращать внимание при восстановлении

Если кот становится слишком вялым, отказывается от воды и еды дольше обычного, появляется отёк или выраженное покраснение, лучше связаться с ветеринаром. В норме же постепенно уходит напряжение, кот начинает снова играть, интересоваться домом и возвращается к привычным ритуалам.

Что меняется в поведении после кастрации

Главное отличие — коту больше не нужно жить под диктовку гормонов. Он перестаёт активно искать партнёршу, реже вступает в драки и не так остро реагирует на запахи других животных. У многих питомцев уменьшаются громкие "призывы", а метки сходят на нет. Правда, есть нюанс: если кот был кастрирован уже взрослым и привычка метить закрепилась, проблема может сохраняться частично или полностью.

Положительный эффект часто заметен и в безопасности: животное меньше стремится выскочить из квартиры и реже пытается "вырваться на свободу" ради приключений. В результате кот становится более домашним, спокойным, а его поведение — предсказуемым.

А если кот не изменился?

Иногда владельцы ждут моментального превращения "бунтаря" в плюшевого лежебоку, но так бывает не всегда. Часть котов (по данным исходного материала — около 20%) остаётся такими же озорниками: носятся по дому, дерут обои, кусаются и шалят. Это нормально — у животного сохраняется темперамент, а операция лишь убирает гормональные всплески, связанные с размножением.

Почему после кастрации кот толстеет

После операции организму требуется меньше энергии — примерно на четверть. При этом аппетит у многих котов остаётся прежним, а иногда даже усиливается. Если продолжать кормить как раньше и часто угощать, вес будет расти. А ожирение — это уже риск для здоровья: нагрузка на суставы, проблемы с обменом веществ, снижение активности.

Чтобы этого не случилось, важно контролировать рацион и увеличивать активность. Простые игры по 10-15 минут в день, интерактивные игрушки, "охота" на удочку и лазер помогают коту сохранять форму. И чем раньше такой режим станет привычкой, тем легче удерживать вес в норме.

Кастрация в целом считается безопасной процедурой для здоровья котов, если её проводят в клинике и соблюдают рекомендации по уходу. А чтобы понять, чего ожидать именно в вашем случае и как подобрать питание после операции, лучше обсудить детали с ветеринаром.