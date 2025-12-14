Кошки выбрали сторону: мужчины получают больше внимания, чем женщины

Учёные давно интересуются тем, как кошки взаимодействуют с людьми, ведь, в отличие от собак, они остаются менее одомашненными и сохраняют множество природных поведенческих черт. Новое исследование, опубликованное в журнале "Этология", проливает свет на то, как питомцы приветствуют своих хозяев после разлуки. Самым неожиданным открытием стало то, что кошки чаще мяукают мужчинам, чем женщинам. Об этом сообщает CT 24.

Поведение кошек под наблюдением учёных

Турецкие исследователи провели необычный эксперимент: тридцать владельцев кошек согласились установить на себя миниатюрные видеокамеры. Целью было проследить, как животные реагируют на возвращение хозяина домой. Учёные анализировали только первые сто секунд каждой записи — именно этот короткий промежуток отражает самые искренние эмоции питомца.

В результате наблюдений удалось выделить двадцать два типа поведения: от количества мяуканий и попыток потереться головой о ноги человека до стрессовых реакций вроде зевоты или потягивания. Эти данные позволили построить полную картину того, как кошки выражают эмоции, когда видят человека, которому доверяют.

"Кошки чаще использовали голосовую коммуникацию при приветствии самцов-опекунов. Самцы-опекуны могут проявлять меньше словесных сигналов по сравнению с самками-опекунами. Это различие может побудить кошек активнее использовать голосовые сигналы, чтобы вызвать ответную реакцию у самцов-опекунов", — заявили авторы исследования.

Мужчины и мяуканье: гендерные различия в общении

После анализа сотен видеороликов стало очевидно, что кошки действительно ведут себя по-разному с мужчинами и женщинами. Среднее количество мяуканий за первые сто секунд встречи с мужчиной составляло 4,3, тогда как в случае с женщинами — лишь 1,8. Это значительная разница, которая не могла быть случайной.

Учёные объясняют феномен особенностями коммуникации. Мужчины, как правило, меньше разговаривают со своими питомцами и уделяют меньше внимания голосовому контакту. В ответ кошки "усиливают" своё поведение — чаще издают звуки, стремясь привлечь внимание и получить отклик.

Интересно, что при этом кошки одинаково активно демонстрировали физическое поведение: подходили к хозяину, поднимали хвост, тёрлись о ноги. Различие проявилось именно в звуках, что говорит о глубокой адаптации животных к привычкам человека. Похожие выводы о тонких формах кошачьего общения можно увидеть и в материале "Кошки используют медленное моргание для выражения доверия — ветеринар" .

Сложность кошачьего приветствия

Учёные подчёркивают, что приветствие кошки — это не просто радость встречи, а целый набор поведенческих элементов. В нём сочетаются дружелюбные сигналы (приближение, мурлыканье, поднятый хвост) и компенсаторные действия, помогающие справиться с эмоциями.

Некоторые жесты, например потягивание или лёгкое царапанье мебели, могут указывать на то, что кошка испытывает стресс, связанный с ожиданием хозяина. Однако, увидев его, животное быстро переходит к знакам доверия и симпатии. Так кошка одновременно выражает привязанность и избавляется от накопленного напряжения.

Значение исследования

Авторы отмечают, что полученные результаты дают новое понимание кошачьей коммуникации и межвидовых отношений. Это особенно важно для зоопсихологов и владельцев домашних животных, которые стремятся лучше понимать поведение питомцев.

В то же время исследование имеет ряд ограничений. Оно проводилось в одной стране, поэтому культурные различия в отношении к животным могли повлиять на результаты. В некоторых обществах мужчины традиционно меньше взаимодействуют с кошками, что могло усилить выявленный эффект.

Кроме того, хотя видеозаписей было много, сами наблюдения велись за сравнительно небольшим количеством животных. Чтобы подтвердить универсальность обнаруженных различий, потребуются новые эксперименты в разных странах и культурах.

Сравнение поведения кошек и собак

Если сравнить поведение кошек с собаками, можно заметить любопытные отличия. Собаки, как правило, реагируют на возвращение хозяина бурно — прыгают, лают, демонстрируют полное доверие и радость. Кошки же действуют тоньше: они не всегда бросаются навстречу, но их сигналы — хвост, взгляд, лёгкое касание головы — не менее выразительны.

При этом кошки быстрее адаптируются к индивидуальным привычкам человека. Если хозяин любит тишину, они снижают громкость голосовых сигналов. Если же человек мало общается, питомец компенсирует это, "разговаривая" больше. Такое поведение указывает на высокий уровень эмоционального интеллекта животных и способность к социальному обучению.

Плюсы и минусы кошачьей независимости

Главная особенность кошек — их самостоятельность. С одной стороны, это делает уход за ними удобным: питомец может оставаться дома один, не требует постоянного внимания и легко привыкает к распорядку. С другой — такая независимость может вызывать трудности в установлении контакта.

Плюсы:

кошки не нуждаются в частых прогулках;

они аккуратны и чистоплотны;

помогают снизить уровень стресса у владельца;

способны долго жить без постоянного присутствия человека.

Минусы:

не всегда выражают эмоции явно;

могут проявлять упрямство;

требуют особого подхода к коммуникации;

чувствительны к переменам и нарушениям привычного ритма.

Советы по укреплению связи с кошкой

Чтобы общение с питомцем стало гармоничным, важно учитывать его индивидуальные особенности.

Разговаривайте с кошкой спокойным, мягким голосом — это помогает снизить тревожность. Уделяйте внимание невербальным сигналам: жестам, взгляду, движениям хвоста. Создайте предсказуемый распорядок дня: кормление, игры и отдых должны происходить примерно в одно и то же время. Используйте ласку и игру как способ коммуникации, а не как награду. Не наказывайте кошку за "непонимание" — многие реакции связаны с инстинктами, а не с упрямством.

Подробнее о том, как питомцы выражают одиночество и как помочь им справиться со скукой, можно прочитать в материале "Кошки выражают одиночество через поведение — ветеринар" .

Популярные вопросы о поведении кошек

Почему кошки по-разному реагируют на мужчин и женщин?

Исследования показывают, что животные чувствуют различия в тембре голоса и манере общения. Женщины чаще используют мягкие интонации, а мужчины говорят громче и реже, что влияет на ответную реакцию питомца.

Как понять, что кошка рада встрече?

Признаками радости могут быть поднятый хвост, приближение, мурлыканье или лёгкое трение о ноги. Даже если кошка не издаёт звуков, её поведение говорит о симпатии.

Можно ли научить кошку меньше мяукать?

Полностью изменить это поведение нельзя, но можно снизить частоту звуков, уделяя питомцу больше внимания и общаясь с ним в спокойной атмосфере..