Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
кошка на груди человека
кошка на груди человека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 3:27

Кошки выбрали сторону: мужчины получают больше внимания, чем женщины

Кошки усиливают мяуканье для привлечения внимания — этологи

Учёные давно интересуются тем, как кошки взаимодействуют с людьми, ведь, в отличие от собак, они остаются менее одомашненными и сохраняют множество природных поведенческих черт. Новое исследование, опубликованное в журнале "Этология", проливает свет на то, как питомцы приветствуют своих хозяев после разлуки. Самым неожиданным открытием стало то, что кошки чаще мяукают мужчинам, чем женщинам. Об этом сообщает CT 24.

Поведение кошек под наблюдением учёных

Турецкие исследователи провели необычный эксперимент: тридцать владельцев кошек согласились установить на себя миниатюрные видеокамеры. Целью было проследить, как животные реагируют на возвращение хозяина домой. Учёные анализировали только первые сто секунд каждой записи — именно этот короткий промежуток отражает самые искренние эмоции питомца.

В результате наблюдений удалось выделить двадцать два типа поведения: от количества мяуканий и попыток потереться головой о ноги человека до стрессовых реакций вроде зевоты или потягивания. Эти данные позволили построить полную картину того, как кошки выражают эмоции, когда видят человека, которому доверяют.

"Кошки чаще использовали голосовую коммуникацию при приветствии самцов-опекунов. Самцы-опекуны могут проявлять меньше словесных сигналов по сравнению с самками-опекунами. Это различие может побудить кошек активнее использовать голосовые сигналы, чтобы вызвать ответную реакцию у самцов-опекунов", — заявили авторы исследования.

Мужчины и мяуканье: гендерные различия в общении

После анализа сотен видеороликов стало очевидно, что кошки действительно ведут себя по-разному с мужчинами и женщинами. Среднее количество мяуканий за первые сто секунд встречи с мужчиной составляло 4,3, тогда как в случае с женщинами — лишь 1,8. Это значительная разница, которая не могла быть случайной.

Учёные объясняют феномен особенностями коммуникации. Мужчины, как правило, меньше разговаривают со своими питомцами и уделяют меньше внимания голосовому контакту. В ответ кошки "усиливают" своё поведение — чаще издают звуки, стремясь привлечь внимание и получить отклик.

Интересно, что при этом кошки одинаково активно демонстрировали физическое поведение: подходили к хозяину, поднимали хвост, тёрлись о ноги. Различие проявилось именно в звуках, что говорит о глубокой адаптации животных к привычкам человека. Похожие выводы о тонких формах кошачьего общения можно увидеть и в материале "Кошки используют медленное моргание для выражения доверия — ветеринар" .

Сложность кошачьего приветствия

Учёные подчёркивают, что приветствие кошки — это не просто радость встречи, а целый набор поведенческих элементов. В нём сочетаются дружелюбные сигналы (приближение, мурлыканье, поднятый хвост) и компенсаторные действия, помогающие справиться с эмоциями.

Некоторые жесты, например потягивание или лёгкое царапанье мебели, могут указывать на то, что кошка испытывает стресс, связанный с ожиданием хозяина. Однако, увидев его, животное быстро переходит к знакам доверия и симпатии. Так кошка одновременно выражает привязанность и избавляется от накопленного напряжения.

Значение исследования

Авторы отмечают, что полученные результаты дают новое понимание кошачьей коммуникации и межвидовых отношений. Это особенно важно для зоопсихологов и владельцев домашних животных, которые стремятся лучше понимать поведение питомцев.

В то же время исследование имеет ряд ограничений. Оно проводилось в одной стране, поэтому культурные различия в отношении к животным могли повлиять на результаты. В некоторых обществах мужчины традиционно меньше взаимодействуют с кошками, что могло усилить выявленный эффект.

Кроме того, хотя видеозаписей было много, сами наблюдения велись за сравнительно небольшим количеством животных. Чтобы подтвердить универсальность обнаруженных различий, потребуются новые эксперименты в разных странах и культурах.

Сравнение поведения кошек и собак

Если сравнить поведение кошек с собаками, можно заметить любопытные отличия. Собаки, как правило, реагируют на возвращение хозяина бурно — прыгают, лают, демонстрируют полное доверие и радость. Кошки же действуют тоньше: они не всегда бросаются навстречу, но их сигналы — хвост, взгляд, лёгкое касание головы — не менее выразительны.

При этом кошки быстрее адаптируются к индивидуальным привычкам человека. Если хозяин любит тишину, они снижают громкость голосовых сигналов. Если же человек мало общается, питомец компенсирует это, "разговаривая" больше. Такое поведение указывает на высокий уровень эмоционального интеллекта животных и способность к социальному обучению.

Плюсы и минусы кошачьей независимости

Главная особенность кошек — их самостоятельность. С одной стороны, это делает уход за ними удобным: питомец может оставаться дома один, не требует постоянного внимания и легко привыкает к распорядку. С другой — такая независимость может вызывать трудности в установлении контакта.

Плюсы:

  • кошки не нуждаются в частых прогулках;
  • они аккуратны и чистоплотны;
  • помогают снизить уровень стресса у владельца;
  • способны долго жить без постоянного присутствия человека.

Минусы:

  • не всегда выражают эмоции явно;
  • могут проявлять упрямство;
  • требуют особого подхода к коммуникации;
  • чувствительны к переменам и нарушениям привычного ритма.

Советы по укреплению связи с кошкой

Чтобы общение с питомцем стало гармоничным, важно учитывать его индивидуальные особенности.

  1. Разговаривайте с кошкой спокойным, мягким голосом — это помогает снизить тревожность.

  2. Уделяйте внимание невербальным сигналам: жестам, взгляду, движениям хвоста.

  3. Создайте предсказуемый распорядок дня: кормление, игры и отдых должны происходить примерно в одно и то же время.

  4. Используйте ласку и игру как способ коммуникации, а не как награду.

  5. Не наказывайте кошку за "непонимание" — многие реакции связаны с инстинктами, а не с упрямством.

Подробнее о том, как питомцы выражают одиночество и как помочь им справиться со скукой, можно прочитать в материале "Кошки выражают одиночество через поведение — ветеринар" .

Популярные вопросы о поведении кошек

Почему кошки по-разному реагируют на мужчин и женщин?
Исследования показывают, что животные чувствуют различия в тембре голоса и манере общения. Женщины чаще используют мягкие интонации, а мужчины говорят громче и реже, что влияет на ответную реакцию питомца.

Как понять, что кошка рада встрече?
Признаками радости могут быть поднятый хвост, приближение, мурлыканье или лёгкое трение о ноги. Даже если кошка не издаёт звуков, её поведение говорит о симпатии.

Можно ли научить кошку меньше мяукать?
Полностью изменить это поведение нельзя, но можно снизить частоту звуков, уделяя питомцу больше внимания и общаясь с ним в спокойной атмосфере..

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Животные живут дольше при прекращении размножения — Nature вчера в 11:33
Остановили репродукцию — снизилась смертность: эффект оказался разным для самцов и самок

Почему отказ от размножения может продлевать жизнь животных и чем различаются механизмы долголетия у самцов и самок — выводы нового межвидового исследования.

Читать полностью » Добавление воды в кошачий корм улучшает работу почек — ветеринары вчера в 9:27
Капля воды решает судьбу почек: неожиданное открытие о кошачьем питании

Добавление воды в пакетик с кошачьим кормом может заметно улучшить здоровье питомца и сделать еду вкуснее. Как это делать правильно — объясняем.

Читать полностью » Дворняги проявляют высокий интеллект при правильном воспитании — кинологи вчера в 7:42
Взяла собаку с улицы — она отплатила так, что челюсть отвисла: такого не ждешь от породистых

Дворняга или породистая: кто "лучше" на самом деле? Разбираем мифы, особенности собак из приюта и правила воспитания без наказаний и стресса.

Читать полностью » Прогулки с собакой усиливают связь с соседями — PLOS One вчера в 5:24
Поводок вместо соцсетей: незаметный эффект собак, который собирает соседей без лишних слов

Японское исследование показало, как обычные прогулки с собакой меняют отношение людей к своему району и усиливают чувство общности без обязательной дружбы.

Читать полностью » Влажный корм помогает кошкам поддерживать водный баланс — ветеринары вчера в 3:25
Маленький пакетик — большое спасение: как влажный корм переворачивает жизнь кошек

Влажный корм помогает поддерживать здоровье и увлажнение кошек, но можно ли кормить питомца только им? Разбираемся в плюсах, минусах и советах по выбору.

Читать полностью » Потеря доверия у кошки обратима при мягком подходе — ветеринары вчера в 1:18
Дуется несколько дней: что категорически нельзя делать, чтобы не испортить отношения с кошкой навсегда

Кошка "обиделась" и избегает контакта? Разбираем причины, безопасные шаги примирения, роль игр и среды, и когда нужен ветеринар.

Читать полностью » Стволовые клетки животных помогут людям жить дольше — Science Times 12.12.2025 в 23:38
250 лет жизни — не предел: в теле некоторых животных работает чуждая нам версия возраста

Регенеративная медицина и терапия стволовыми клетками могут быть ключом к долголетию. Как животные с долгоживущими видами вдохновили ученых.

Читать полностью » Молоко вызывает расстройство пищеварения у кошек — ветеринары 12.12.2025 в 21:25
То, что кажется заботой, разрушает желудок кошки: молоко под подозрением

Многие кошки любят молоко, но безопасно ли добавлять его в корм? Почему даже капля молока может навредить питомцу и чем лучше заменить привычный напиток?

Читать полностью »

Новости
Дом
Лимонные корки с гвоздикой кипятят для очистки воздуха — TN
Садоводство
Пожелтение листьев указывает на ошибки полива — садовод
Наука
Исследователи доказали, что Марс был тропическим оазисом миллиарды лет назад — Университет Пердью
Спорт и фитнес
Подъем на ступеньку укрепляет мышцы ног — фитнес-тренеры.
Красота и здоровье
Вода с лимоном помогает похудеть и запустить пищеварение — Verywellhealth
Еда
Фарофа с беконом готовится в аэрогриле за 15 минут — TudoGostoso
Авто и мото
Камеры начнут фиксировать езду без ОСАГО в 2026 году — Autonews
Садоводство
Грибковые патогены сохраняются в растительной мульче — садоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet