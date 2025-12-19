Если кошка постоянно чешется — срочно уберите из дома эти 3 вещи

Когда речь заходит об аллергии, чаще всего вспоминают людей, которые чихают рядом с кошками. Но у самих мурлык тоже бывает аллергическая реакция — и проявляется она порой гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Зуд, проплешины, кашель и проблемы с пищеварением могут быть не просто "особенностью организма", а тревожным сигналом. Об этом сообщает Moe-Online.

Что такое аллергия у кошек и почему она возникает

Аллергия у кошек — это сбой в работе иммунной системы, при котором организм начинает остро реагировать на вещество, не представляющее опасности для большинства животных. Полностью вылечить аллергию невозможно, но при правильном подходе можно держать её под контролем и значительно облегчить состояние питомца.

Важно понимать, что возраст, порода и условия содержания не дают стопроцентной гарантии защиты. Аллергия может проявиться как у котёнка, так и у взрослой или пожилой кошки. При этом у двух животных, живущих в одном доме, реакция на один и тот же фактор может быть совершенно разной.

Какие вещества чаще всего вызывают аллергию

Аллергеном может стать практически что угодно, но ветеринары выделяют несколько наиболее распространённых раздражителей. Многие из них окружают питомца каждый день.

К потенциальным аллергенам относятся:

бытовая химия;

пыль и домашняя плесень;

пыльца растений;

продукты питания;

укусы блох и продукты жизнедеятельности паразитов;

шерсть других животных.

Иногда для улучшения состояния достаточно убрать аллерген из среды, но самостоятельно определить его источник бывает сложно.

Как проявляется аллергия у кошки

Симптомы аллергии разнообразны и могут затрагивать кожу, дыхательную систему и внутренние органы. Иногда признаки появляются сразу, а в других случаях нарастают постепенно.

Наиболее частые проявления:

постоянный зуд и расчёсы;

шелушение кожи, ранки, экземы;

выпадение шерсти вне периода линьки;

появление залысин;

выделения из глаз и носа;

отёк век и корочки в уголках глаз;

повышение температуры тела;

учащённое дыхание, кашель, чихание;

расстройства пищеварения;

неприятный запах из пасти;

локальные или обширные отёки.

Если симптомы игнорировать, состояние может резко ухудшиться. В тяжёлых случаях возможны отёк Квинке и анафилактический шок, которые представляют прямую угрозу жизни животного.

Основные виды аллергии у кошек

В зависимости от источника проблемы ветеринары выделяют несколько форм аллергии. Каждая из них имеет свои особенности и подходы к лечению.

Пищевая аллергия

Чаще всего проявляется кожным зудом, высыпаниями, рвотой, диареей и выпадением шерсти. Нередко встречается у кошек, питающихся натуральной пищей. Реакцию могут вызывать курица, молоко, яйца, баранина и злаки. Готовые промышленные корма проще подбирать с учётом индивидуальной чувствительности питомца.

Аллергия на паразитов

Укусы блох вызывают сильный зуд, из-за которого кошка расчесывает кожу до ран. Через повреждения легко проникает инфекция, что усугубляет проблему и приводит к воспалению.

Инфекционная аллергия

Развивается на фоне вирусных, грибковых заболеваний или заражения глистами. Токсины, выделяемые паразитами, вызывают интоксикацию и аллергическую реакцию.

Респираторная аллергия

Возникает при попадании аллергенов на слизистые дыхательных путей. Проявляется чиханием, слезотечением, насморком и отёком. Частыми причинами становятся пыль, пыльца, плесень и ремонтные работы.

Контактная аллергия (атопический дерматит)

Может развиваться постепенно. Реакцию вызывают косметические средства, парфюмерия, растения и бытовые запахи. Основные симптомы — покраснение кожи, зуд и ухудшение состояния шерсти.

Химическая аллергия

Аммиак, хлор и фосфаты, содержащиеся в чистящих средствах, особенно опасны. Даже кратковременный контакт или вдыхание паров может привести к сильному зуду, чиханию и облысению.

Сравнение: пищевая и контактная аллергия у кошек

Пищевая аллергия чаще проявляется нарушениями пищеварения и кожными реакциями, которые сохраняются длительное время при употреблении раздражающего продукта. Контактная аллергия, наоборот, может возникать после взаимодействия с конкретным веществом и усиливаться постепенно, затрагивая в первую очередь кожу и шерсть.

При пищевой форме легче контролировать состояние за счёт корректировки рациона. Контактную аллергию сложнее диагностировать, так как аллерген может присутствовать в доме постоянно и действовать незаметно.

Популярные вопросы об аллергии у кошек

Может ли аллергия появиться внезапно

Да, даже если раньше кошка не реагировала на раздражители, аллергия может проявиться в любом возрасте.

Опасна ли аллергия для жизни питомца

При тяжёлом течении и отсутствии помощи возможны опасные осложнения, включая анафилактический шок.

Можно ли вылечить аллергию полностью

Нет, но при правильном лечении и устранении аллергенов симптомы можно эффективно контролировать.