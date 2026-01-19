Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 10:57

Самцы ласковее самок? Миф, который разрушает реальность: поведение кошек скрывает шокирующую правду

Пол кошки не определяет уровень её привязанности к человеку — Le Mag du Chat

Споры о том, кто из кошачьих более ласков — кот или кошка, не утихают годами и часто строятся на личных впечатлениях владельцев. Одни уверены, что самцы быстрее идут на контакт, другие приводят примеры невероятно нежных кошек. На практике вопрос привязанности оказывается куда сложнее и глубже, чем различие по полу. Об этом сообщает издание Le Mag du Chat.

Гендер и инстинкты: что действительно влияет на поведение

У кошек существуют биологические различия, связанные прежде всего с размножением, но они не формируют врожденную "ласковость". Самка в период материнства берет на себя заботу о потомстве: кормит котят, защищает их и внимательно следит за окружающей обстановкой. Такая роль требует настороженности и контроля, из-за чего со стороны кошка может казаться более независимой или сдержанной, особенно в первые месяцы после родов.

Самец не участвует в выращивании котят, и его поведение в большей степени определяется гормональным фоном. Некастрированные коты нередко проявляют беспокойство и склонность к конфликтам, тогда как после кастрации становятся спокойнее и устойчивее в контакте с человеком. Это состояние часто воспринимается как повышенная потребность в общении и физическом контакте, хотя напрямую с "характером" пола оно не связано.

Роль прошлого опыта и социализации

Куда важнее пола оказывается ранний жизненный опыт животного. В первые недели котенок учится доверять миру и человеку: регулярный тактильный контакт, спокойная среда и отсутствие стресса формируют основу будущей привязанности. Если этот этап проходит благополучно, взрослая кошка, независимо от пола, чаще демонстрирует открытость и стремление к общению.

Животные, пережившие отказ, изоляцию или длительное пребывание в приюте, могут быть более осторожными. В таких случаях ласковость проявляется медленнее и требует терпения. Это перекликается с наблюдениями о том, что кошки способны надолго запоминать отношение к себе и сохранять доверие или настороженность годами, что подтверждается исследованиями о том, как работает память кошек.

Привязанность как результат взаимодействия

Отношения с кошкой — это не фиксированное качество, а живой процесс. Манера общения человека, его жесты, интонации и умение замечать сигналы дискомфорта напрямую влияют на то, насколько питомец будет искать близости. Навязчивость, резкие движения или игнорирование границ способны сделать даже спокойную кошку замкнутой.

При этом мягкий и последовательный подход, уважение к личному пространству и предсказуемый распорядок дня создают ощущение безопасности. Не случайно зоопсихологи отмечают, что кошки нередко выбирают "своего" человека по уровню спокойствия и поведения, а не по полу или внешним признакам, о чём говорится в материале о том, как кошки выбирают хозяина.

Элемент непредсказуемости

Даже зная общие закономерности, невозможно заранее угадать, каким окажется конкретный питомец. Встречаются крайне общительные коты и очень самостоятельные кошки, а также животные, привязывающиеся лишь к одному человеку. Именно эта непредсказуемость делает усыновление особенным опытом и учит принимать кошку без ожиданий и сравнений.

В итоге ласковость — это не характеристика пола, а результат сложного сочетания биологии, прошлого опыта и качества ежедневного взаимодействия. Кот или кошка могут стать по-настоящему нежными, если рядом с ними есть человек, готовый к диалогу, терпению и уважению.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

