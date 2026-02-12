Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 12:25

Кошка стала слишком ласковой и ходит по пятам — за этим может скрываться не только любовь

Когда обычно сдержанная кошка внезапно становится чрезмерно ласковой, это может удивить и даже насторожить владельца. Постоянное стремление к контакту, следование по дому и желание лежать на руках не всегда бывают случайными. За таким поведением могут стоять как положительные изменения, так и сигналы, требующие внимания. Об этом сообщает Topetmou.

Усиление привязанности и чувство безопасности

Одна из самых частых причин внезапной нежности — укрепление эмоциональной связи. Кошкам требуется время, чтобы почувствовать себя в полной безопасности рядом с человеком. Если питомец долгое время держался отстранённо, а затем стал искать близость, это может означать, что он окончательно признал вас "своим" человеком. Такое поведение говорит о доверии и социальном принятии, а не о проблеме.

Возраст и гормональные изменения

На уровень ласковости влияет и физиология. У нестерилизованных кошек период половой активности часто сопровождается повышенной потребностью в контакте и внимании. После кастрации или стерилизации поведение нередко становится более спокойным, а желание ласки — устойчивым и мягким. Возраст тоже играет роль: с годами кошки чаще предпочитают тепло, комфорт и близость активным исследованиям пространства.

Реакция на обстановку и состояние владельца

Кошки тонко улавливают изменения в окружающей среде и эмоциональном фоне человека. Стресс, тревога или грусть владельца могут побудить питомца искать контакт как способ "поддержки". Переезд, ремонт или появление нового члена семьи также способны усилить потребность кошки в ласке — так она пытается восстановить ощущение стабильности.

Скука и недостаток стимуляции

Иногда повышенная нежность — это сигнал о нехватке активности. Если у кошки мало игр, новых впечатлений и взаимодействия, она может чаще обращаться к человеку, чтобы восполнить дефицит внимания. В этом случае ласка — способ занять себя и привлечь владельца к общению.

Возможные проблемы со здоровьем

Резкое изменение поведения может быть связано и с физическим недомоганием. Кошка, чувствующая боль или слабость, нередко ищет защиты и тепла, становясь более "прилипчивой". Поводом для визита к ветеринару должны стать сопутствующие признаки: потеря аппетита, вялость, снижение веса или изменения в привычках.

Как реагировать на чрезмерную ласковость

Если повышенная потребность в контакте начинает мешать, важно не закреплять поведение случайным поощрением. Полезно выстроить чёткий распорядок дня с определённым временем для еды, игр и общения. Дополнительные игрушки и активные занятия помогут кошке направить энергию в более самостоятельное русло.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

