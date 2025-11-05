Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Касторовое масло
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:37

Мифы и правда о касторовом масле: помогает ли оно волосам и ресницам на самом деле

Касторовое масло улучшает состояние кожи головы, но не ускоряет рост волос

Касторовое масло, которое когда-то считалось обычным домашним средством, снова стало популярным — особенно в эпоху, когда "натуральный уход" стремительно набирает обороты. Миллионы пользователей TikTok обсуждают, как оно влияет на кожу, волосы и даже ресницы. Но действительно ли это средство универсально, или вокруг него больше мифов, чем пользы?

Что такое касторовое масло

Касторовое масло получают из семян растения клещевины. Этот густой растительный продукт богат жирными кислотами — рицинолевой, линолевой и стеариновой, — которые помогают удерживать влагу и смягчать кожу. Его можно встретить как в чистом виде на аптечных полках, так и в составе кремов, сывороток и даже помад.

"В чистом виде касторовое масло привлекает тех, кто стремится к максимально "чистому" составу косметики", — отметила дерматолог Джилл Вайбел.

Несмотря на тысячелетнюю историю использования, современные исследования всё ещё не дают полного ответа о механизме его действия.

"Касторовое масло — одна из тех модных молекул, вокруг которых много обещаний и мало данных", — пояснил дерматолог С. Тайлер Холлмиг.

Как масло воздействует на кожу

Рицинолевая кислота в составе касторового масла обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Это теоретически делает его полезным при сухости, шелушении и лёгких воспалениях, например при экземе. Однако большинство экспериментов проводилось не на людях, а в лабораторных условиях, поэтому уверенно говорить о клинической эффективности пока рано.

Тем не менее, дерматологи отмечают одно достоверное преимущество: касторовое масло помогает удерживать влагу в коже, создавая барьер, препятствующий её испарению.

"Зимой, когда кожа особенно страдает от сухости, этот эффект особенно заметен", — сказала Джилл Вайбел.

Для усиления увлажнения масло можно наносить поверх крема, а чтобы облегчить нанесение, его советуют смешивать с более лёгкими маслами — кокосовым, оливковым или миндальным. При сильной сухости рук эффективен ночной уход: смесь касторового масла и масла ши под перчатки.

Польза для ресниц и волос

Слухи о том, что касторовое масло ускоряет рост ресниц, не подтверждены наукой. Однако увлажнение действительно помогает сделать их менее ломкими. Кроме того, есть данные, что масло может облегчить симптомы блефарита — воспаления век, которое иногда вызывает выпадение ресниц. Наносить средство следует аккуратно, используя чистую кисточку и избегая попадания в глаза.

Традиционно касторовое масло применяют и для ухода за волосами. В некоторых культурах, например в Карибском регионе, его использование передаётся из поколения в поколение.

"В нашей семье касторовое масло всегда использовалось для питания кожи головы и при выпадении волос", — рассказала дерматолог Лаура Скотт.

Богатое жирными кислотами и витамином E, оно хорошо увлажняет кожу головы. Массаж с касторовым маслом стимулирует микроциркуляцию, что теоретически может укрепить волосяные луковицы. Особенно полезно масло для густых и кудрявых волос, которым требуется больше влаги. При тонких и прямых волосах его стоит использовать реже — 1-2 раза в неделю и обязательно смывать, чтобы избежать жирного блеска или закупорки пор.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите холодного отжима касторовое масло — оно более жидкое и удобное в применении.

  2. Перед использованием сделайте тест на аллергию: нанесите каплю на запястье на сутки.

  3. Для лица — смешайте с лёгким маслом (например, миндальным) в пропорции 1:1.

  4. Для волос — подогрейте масло на водяной бане, вотрите в кожу головы и оставьте на несколько часов.

  5. Для ресниц — наносите минимальное количество у корней с помощью чистой щёточки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование неразбавленного масла на жирной коже.
    Последствие: закупоренные поры и воспаления.
    Альтернатива: выбрать масло жожоба или лёгкие эмульсии с касторовым компонентом.

  • Ошибка: длительное ношение масла на волосах без смывания.
    Последствие: жирный блеск и зуд.
    Альтернатива: маска на 2-3 часа с последующим мытьём шампунем без сульфатов.

  • Ошибка: нанесение на ресницы без теста.
    Последствие: раздражение глаз.
    Альтернатива: аптечные сыворотки с пептидами и касторовым маслом в составе.

А что если масло не подошло?

Если после нанесения появляются покраснение, зуд или шелушение, лучше прекратить использование. У чувствительной кожи реакция может проявиться даже при натуральных компонентах. В этом случае дерматолог подберёт подходящую альтернативу, например средства с керамидами или гиалуроновой кислотой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Натуральный состав и доступность Может вызывать закупорку пор
Эффективное увлажнение Не доказано влияние на рост волос и ресниц
Подходит для сухой кожи и волос Может вызывать аллергию
Можно использовать в смесях Требует смывания с волос
Мягкий противовоспалительный эффект Слишком плотная текстура для лица

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать качественное касторовое масло?
Ищите маркировку cold-pressed (холодного отжима) и отсутствие добавок. Лучше выбирать масло в тёмной стеклянной бутылке.

Можно ли наносить касторовое масло на лицо ежедневно?
Для сухой кожи — допустимо несколько раз в неделю. При склонности к жирности — не чаще раза в 7-10 дней.

Помогает ли касторовое масло от выпадения волос?
Прямых доказательств нет, но оно улучшает состояние кожи головы и снижает ломкость волос.

Мифы и правда

Миф 1: касторовое масло ускоряет рост ресниц.
Правда: оно лишь питает волоски, создавая эффект густоты.

Миф 2: чем гуще масло, тем лучше результат.
Правда: слишком плотная текстура затрудняет впитывание и может спровоцировать воспаления.

Миф 3: касторовое масло безопасно при приёме внутрь.
Правда: без назначения врача оно может вызвать обезвоживание и расстройство пищеварения.

3 интересных факта

  1. В Древнем Египте касторовое масло применяли как средство от ожогов и для ухода за кожей младенцев.

  2. Оно входит в состав некоторых аптечных мазей благодаря антисептическому эффекту.

  3. На основе касторового масла изготавливают биоразлагаемое косметическое сырьё - замену силиконам в кремах.

Исторический контекст

Касторовое масло известно с античных времён: упоминания о нём встречаются в медицинских трактатах Гиппократа и Авиценны. В XIX веке оно стало популярным слабительным, а позже — компонентом косметических средств. Сегодня оно вновь переживает ренессанс благодаря интересу к экологичной и минималистичной косметике.

