Четыре российские игорные зоны внесли существенный вклад в государственную казну, перечислив более 1,3 миллиарда рублей в виде налоговых отчислений за первое полугодие 2024 года. Среди них — развлекательные комплексы в Сочи, на Алтае, в Калининградской области и на Дальнем Востоке.
Распределение налоговых поступлений между зонами выглядит следующим образом: сочинский комплекс лидирует с суммой около 765 миллионов рублей, за ним следует дальневосточное казино с 328 миллионами, калининградское игорное заведение перечислило порядка 152 миллионов, а алтайский комплекс — около 55 миллионов рублей.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост налоговых отчислений на 5%. Так, в первом полугодии 2023 года общая сумма выплат составила около 1,24 миллиарда рублей, а в 2022 году — чуть более 1,13 миллиарда.
Исполнительный директор профильной ассоциации АИРИС Дмитрий Анфиногенов отметил, что увеличение налоговых поступлений связано не с ростом спроса на азартные игры, а с комплексным развитием игорных зон. Они успешно интегрировались в туристическую индустрию, предлагая посетителям разнообразные развлечения помимо азартных игр.
Анфиногенов подчеркнул, что игорные зоны становятся центрами событийного туризма в своих регионах, организуя концерты, спортивные мероприятия, театральные постановки и гастрономические вечера. Кроме того, появляются новые инициативы, такие как цирковое шоу в сочинском комплексе и культурный проект, посвященный Пушкину.
По мнению эксперта, подобные проекты будут способствовать дальнейшему повышению привлекательности и эффективности отечественного туристического рынка.
Фото: From Wikimedia Commons/ Antoine Taveneaux (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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