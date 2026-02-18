Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Брюнетка с голубыми глазами, закрывающая нижнюю часть лица воротником свитера
© unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:53

Пятно на нежной ткани исчезает без химчистки — главное не сделать роковой шаг

Пятно на любимом кашемировом свитере способно испортить настроение за секунды. Нежные волокна этой ткани кажутся особенно уязвимыми, а любое неловкое движение может усилить повреждение. Однако в большинстве случаев пятно можно удалить дома, если действовать быстро и аккуратно. Об этом сообщает Martha Stewart.

Почему кашемир требует особого подхода

Кашемир отличается мягкостью и тонкостью волокон. В отличие от овечьей шерсти, он не содержит ланолина — природного воска, который помогает отталкивать влагу. Поэтому жидкости быстрее впитываются в ткань, а неправильная обработка может привести к истончению или деформации материала.

Соучредители нью-йоркской службы премиальной стирки Celsious Тереза Уильямс и Коринна Уильямс подчёркивают, что главная ошибка — излишнее механическое воздействие.

"Сопротивляйтесь желанию тереть, отжимать или интенсивно тереть запятнанную ткань, так как механические действия могут повредить деликатные кашемировые волокна", — предупреждает Тереза Уильямс.

Как действовать при свежем пятне

Если пятно появилось недавно, важно не паниковать и не тереть ткань. Сначала аккуратно промойте загрязнённый участок прохладной водой. Затем осторожно промокните его чистым полотенцем и дайте ткани немного подсохнуть.

Для предварительной обработки подойдут средства, безопасные для деликатных тканей. При пятнах от кофе, чая или фруктового сока можно использовать белый уксус — достаточно нанести около половины стакана на загрязнённую область, а затем снова промыть холодной водой.

После этого изделие стирают вручную в прохладной воде с добавлением мягкого моющего средства для шёлка или кашемира. Если специализированного средства нет, допустим натуральный шампунь без сульфатов, спирта, красителей и ароматизаторов. Ткань погружают в воду и осторожно массируют только место загрязнения. Затем свитер тщательно прополаскивают и при необходимости повторяют процедуру.

Сушить кашемир следует только в горизонтальном положении на чистом полотенце, избегая выкручивания.

Чего делать нельзя

Эксперты не рекомендуют использовать ферментные чистящие средства, так как они могут разрушать белковые волокна и со временем приводить к появлению дыр. Также противопоказаны хлорный отбеливатель, кислородные отбеливатели и пищевая сода.

Если после обработки вы заметили изменение цвета или истончение ткани, дальнейшие попытки лучше прекратить. В таких случаях разумно обратиться к профессиональной химчистке, где применяются специализированные методы очистки.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

