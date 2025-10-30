Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мужчина с телефоном и картой
мужчина с телефоном и картой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 18:35

Повышенный кешбэк: вот как вернуть больше денег с каждой покупки

Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы

Кешбэк не является заработком, но может стать эффективным инструментом для возвращения части потраченных средств. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Как использовать кешбэк с выгодой?

Исмаилов отметил, что кешбэк следует рассматривать как разновидность скидки, которая возвращает часть затрат. Основной способ увеличить выгоду от кешбэка — внимательно отслеживать партнерские программы банков.

"Самый простой лайфхак, который я могу посоветовать — это отслеживать партнерские программы конкретных банков с конкретными продавцами и поставщиками услуг", — пояснил Исмаилов.

Примеры использования кешбэка

Эксперт привел пример сотрудничества одного из банков с онлайн-платформой, которая позволяет получать повышенный кешбэк на покупки продуктов этой компании. Также он напомнил о программе другого кредитного учреждения, где клиенты могут в игровой форме выиграть возврат до 100% от суммы покупки.

"Почти все банки мотивируют клиентов использовать кешбэк для покупки товаров и услуг через свои дочерние организации", — добавил специалист.

Сравнение предложений от разных банков

Исмаилов подчеркнул, что выгодно пользоваться картами разных банков и сравнивать их предложения. Это позволяет выбрать оптимальные условия с повышенным кешбэком для каждого конкретного месяца, что делает процесс экономии более эффективным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт по ЖКХ Сергеев: публиковать персональные данные должников по ЖКУ незаконно 28.10.2025 в 17:54
На всеобщее обозрение: законно ли вывешивать в подъезде список должников по ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Сергей Сергеев рассказал NewsInfo, как защитить себя, если фамилия и имя оказались в публичном списке, распространенном управляющей компанией.

Читать полностью » Юрист Бенхин объяснил, почему брачный контракт важен при разводе 28.10.2025 в 16:50
Развод без войны: один лист бумаги, который спасает нервы и деньги

Юрист Александр Бенхин посоветовал NewsInfo как разделить совместно нажитое имущество и сохранить мир между бывшими супругами.

Читать полностью » Врач Удалов: осеннюю усталость помогает преодолеть ежедневная физическая активность 27.10.2025 в 20:16
Осенняя апатия — не лень, а сигнал организма: вот как справиться без таблеток

Осенью многим не хватает энергии, а сонливость становится постоянной спутницей. Узнайте, как вернуть бодрость и поддерживать активность, несмотря на короткий день.

Читать полностью » Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе 27.10.2025 в 19:54
Вот как сказать "нет" на работе: эти 5 приёмов помогут остановить манипулятора и сохранить репутацию

Манипуляции в офисе часто маскируются под заботу и "командный дух". Узнайте, как распознать давление, сохранить границы и не поддаться психологическим ловушкам.

Читать полностью » Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового вежливости в переписках 27.10.2025 в 19:26
Цифровой этикет нового века: как переписываться, не нарушая границ границы собеседника

Эксперт по этикету Светлана Грохотова назвала NewsInfo неочевидные правила цифрового этикета.

Читать полностью » Учитель, который вдохновляет: на Дону выбрали победителя конкурса За нравственный подвиг учителя 23.10.2025 в 17:02

Кто способен изменить судьбу ребёнка одним советом или примером? На Дону ответ на этот вопрос нашли — главный педагогический подвиг года совершен в Каменоломнях.

Читать полностью » Юрист разъяснил последствия за мат в ходе семейной ссоры 22.10.2025 в 17:30
​И никаких извинений: сквернословие в семье может обойтись в круглую сумму

Адвокат Андрей Князев рассказал NewsInfo, когда мат в семье может стать поводом для судебного разбирательства.

Читать полностью » Психолог Покусаева рассказала, что делать, если на работе вынуждают скидываться на подарки коллегам 20.10.2025 в 15:09
Коллективная касса или давление? Что делать, если на работе заставляют скидываться на подарки

Психолог Олеся Покусаева прокомментировала NewsInfo практику сбора денег на день рождения коллегам.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
УрФО
Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Общество
Частая смена работы может быть нормой, если она оправдана карьерным развитием
Питомцы
Приручение бездомной кошки начинается с создания безопасного пространства
Спорт и фитнес
Степ-плиометрия: мнение тренеров о её эффективности для укрепления ног и ягодиц
Красота и здоровье
Диетологи: паста из твёрдых сортов пшеницы не ведёт к набору веса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet