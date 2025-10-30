Повышенный кешбэк: вот как вернуть больше денег с каждой покупки

Кешбэк не является заработком, но может стать эффективным инструментом для возвращения части потраченных средств. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Как использовать кешбэк с выгодой?

Исмаилов отметил, что кешбэк следует рассматривать как разновидность скидки, которая возвращает часть затрат. Основной способ увеличить выгоду от кешбэка — внимательно отслеживать партнерские программы банков.

"Самый простой лайфхак, который я могу посоветовать — это отслеживать партнерские программы конкретных банков с конкретными продавцами и поставщиками услуг", — пояснил Исмаилов.

Примеры использования кешбэка

Эксперт привел пример сотрудничества одного из банков с онлайн-платформой, которая позволяет получать повышенный кешбэк на покупки продуктов этой компании. Также он напомнил о программе другого кредитного учреждения, где клиенты могут в игровой форме выиграть возврат до 100% от суммы покупки.

"Почти все банки мотивируют клиентов использовать кешбэк для покупки товаров и услуг через свои дочерние организации", — добавил специалист.

Сравнение предложений от разных банков

Исмаилов подчеркнул, что выгодно пользоваться картами разных банков и сравнивать их предложения. Это позволяет выбрать оптимальные условия с повышенным кешбэком для каждого конкретного месяца, что делает процесс экономии более эффективным.