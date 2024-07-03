С приходом жаркой погоды важно знать, как защитить себя от теплового удара. Терапевт Никита Харлов поделился с Pravda.Ru советами по профилактике и оказанию первой помощи в случае возникновения столь опасного состояния.
Он подчеркнул, что ключевыми мерами по предотвращению солнечного удара являются поддержание питьевого режима и избегание интенсивных физических нагрузок во время жары.
"Первыми признаками могут быть ощущение дурноты, потеря сил, а также небольшая дезориентация, потеря равновесия и головокружение", — пояснил врач.
Он также дал рекомендации по первой помощи: если вы увидели человека, пошатнувшегося или упавшего, и он не может встать, переверните его на бок, чтобы он не задохнулся в случае рвоты. Вызовите скорую помощь и проконтролируйте пульс пострадавшего в ожидании медиков. Эти простые меры могут спасти чью-то жизнь в случае возникновения теплового удара.
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