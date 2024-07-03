Руководитель центра "Метео" Александр Шувалов поделился с Pravda.Ru прогнозами о погоде в Москве на ближайшие недели, подчеркнув, что жителей столицы ждут перемены. Он отметил, что в ближайшие 10 дней ожидается временное снижение температуры, но к концу июля столбики термометров могут снова приблизиться к отметке в 30 градусов по Цельсию.
"Надеюсь, 30-градусной отметки не достигнем, но это говорит о продолжении тёплой погоды, в особенности в первые 10-15 дней июля. По предварительным прогнозам, если первая половина месяца будет намного теплее обычного, то вторая может быть более прохладной, приближаясь к среднемесячной норме температуры", — рассказал Шувалов.
Он также отметил, что в первой половине июля в Москве не предвидится значительных осадков, однако при переходе от жаркой погоды к более прохладной на выходных возможны ливни и грозы. Жара, по его словам, продлится до конца недели, а на юге России может сохраниться немного дольше. В то же время, в Петербурге, Великом Новгороде и Пскове уже установилась более прохладная погода.
Шувалов заключил, что детализированный прогноз на вторую половину июля требует дополнительного анализа, но стоит ожидать изменчивых погодных условий после тёплого периода.
Фото: commons.wikimedia.org/Alvesgaspar (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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