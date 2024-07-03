Известный блогер Юрий Хованский, переехавший из РФ, поделился впечатлениями о жизни в европейских странах, развенчивая мифы о высоком качеств комфорте и жизни в ЕС. В Telegram-канале он обсудил свой опыт за границей ещё во время учебы в университете, когда посетил Швецию, Норвегию и Финляндию.
Хованский выразил разочарование в том, что вечером после 22:00 в городах Европы бары не работают, по улицам не гуляют и "тупо тухляк тухлятыч". Он сравнил центр Хельсинки с площадью в городе рождения, отметив, что последняя выглядит более живописно. Блогер также отметил проблему грязи и бездомных, которые, по его мнению, встречаются чаще, чем в Москве.
В своём обращении он призвал соотечественников не идеализировать жизнь за рубежом, отметив, что многие россияне воспринимают Запад как идеальное место без преступности и проблем с общественным порядком.
"Прекратите рисовать Запад как фантастическое царство, где нет грабежей, мусора и убийств, а есть только велодорожки и пиво вкусное", — подытожил он.
Ранее Хованский объявил о своём желании отказаться от гражданства РФ, утверждая, что ему нравится жизнь в Сербии, и он не планирует возвращаться в Россию из-за опасений о призыве в ВС РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Zbersky (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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