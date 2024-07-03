Санкции Штатов направлены на затруднение ВС РФ ведения боёв на Украине, а не на усложнение жизни россиян, заявила посол США Линн Трейси журналистам RTVI.
Когда её попросили уточнить смысл санкций Запада, которые не сломили военный потенциал РФ и сплотили бизнес и элиту вокруг Кремля, Трейси ответила: "Санкции — не выключатель света. Это требует времени, и только со временем мы видим, что они начинают работать с целью ослабить ВПК России, её способность вести СВО на Украине".
По её словам, Вашингтон считает, что санкции "продолжат работать" и сфокусируются на ограничениях, направленных на ослабление военного потенциала.
"Цель санкций не в том, чтобы наказать россиян. Они призваны затруднить ведение боёв. И по мере того, как мы будем лучше понимать, что делать для ослабления потенциала ВПК России и снижения её способности наносить удары, вам станет заметнее их дополнительный эффект", — добавила посол США.
США значительно расширили санкции против РФ. Под ограничения попали Мосбиржа, НКЦ и депозитарий НРД. В Вашингтоне сочли, что россияне "получают прибыль от военной машины Кремля за счёт инвестирования в суверенный долг РФ, корпорации и ведущие оборонные предприятия".
В итоге Центробанк приостановил биржевые торги в долларах и евро, сделки будут проводиться на внебиржевом рынке. Официальные курсы валюты к рублю будут определяться по банковской отчётности и данным внебиржевых торгов. В Кремле в ответ на ограничения против Мосбиржи заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках и анонсировали ответ в соответствии с интересами страны. Все попытки США изолировать Россию, в том числе санкциями, провалились, подчеркнул Владимир Путин в статье перед визитом в КНДР
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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