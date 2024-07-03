Владимир Зеленский обратился к одному из основных кандидатов в президенты Америки Дональду Трампу с призывом представить свой план быстрого урегулирования украинского конфликта. Об этом пишет Bloomberg.

"Если Трамп знает, как завершить этот конфликт, пусть скажет нам об этом сегодня", — заявил Зеленский.

Он подчеркнул необходимость узнать, какие риски для государственности Украины несёт в себе этот план, и выразил готовность лично встретиться с Трампом для обсуждения деталей.

Глава киевского режима также отметил важность понимания того, изменится ли поддержка ВСУ со стороны Вашингтона после президентских выборов в Штатах осенью. Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за сутки. Пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отметил, что это слишком сложная цель для простого решения.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)