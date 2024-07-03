МВД РФ объявило в розыск 65-летнюю Наталью Таранушенко, учительницу из Подмосковья, против которой возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Карточка с её данными появилась в базе розыска на сайте ведомства.
Таранушенко, работавшая в школе Протвино на юге Московской области, обвиняется по статье 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации о ВС Российской Федерации. В июне 2024 года телеграм-канал Baza сообщил об этом случае.
В 2022-ом Таранушенко провела "Урок добра" для школьников, в котором обсуждалась СВО на Украине. Она выразила своё мнение, осудив действия России в отношении Украины, и показала ученикам видеозаписи украинских СМИ. Когда ученики спросили её, жалеет ли она о возможном увольнении, учительница ответила отрицательно.
Родитель одного из школьников пожаловался на проведённый урок. После первой жалобы Таранушенко была отстранена от должности классного руководителя и получила выговор, хотя её оставили преподавать.
Фото: commons.wikimedia.org/SimmeD (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Блогер Хованский сравнил ЕС с Россией: в Европе грязно и скучно
Известный блогер Юрий Хованский, переехавший из РФ, поделился впечатлениями о жизни в европейских странах, развенчивая мифы о высоком качеств комфорте и жизни в ЕС. В Telegram-канале он обсудил свой опыт за границей ещё во время учебы в университете, когда посетил Швецию, Норвегию и Финляндию.
Посол США Трейси раскрыла цель санкций против РФ — ослабить ВПК
Санкции Штатов направлены на затруднение ВС РФ ведения боёв на Украине, а не на усложнение жизни россиян, заявила посол США Линн Трейси журналистам RTVI.
Васильев Егор рассказал о правилах эксплуатации автомобиля в аномальную жару
Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Васильев Егор рассказал о тонкостях эксплуатации автомобиля в жару. Раскрыто негативное влияние жары на разные элементы автомобиля и средства для избежания проблем.
В США выяснили, что правильное питание в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье к 70 годам
Исследование Американского общества питания показало, что следование правильному питанию в возрасте 40 лет способствует сохранению здоровья к 70 годам.