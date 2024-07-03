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МВД разыскивает выступившую против СВО учительницу Таранушенко из Подмосковья
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МВД разыскивает выступившую против СВО учительницу Таранушенко из Подмосковья

МВД РФ объявило в розыск 65-летнюю Наталью Таранушенко, учительницу из Подмосковья, против которой возбуждено уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ. Карточка с её данными появилась в базе розыска на сайте ведомства.

Таранушенко, работавшая в школе Протвино на юге Московской области, обвиняется по статье 207.3 УК — публичное распространение заведомо ложной информации о ВС Российской Федерации. В июне 2024 года телеграм-канал Baza сообщил об этом случае.

В 2022-ом Таранушенко провела "Урок добра" для школьников, в котором обсуждалась СВО на Украине. Она выразила своё мнение, осудив действия России в отношении Украины, и показала ученикам видеозаписи украинских СМИ. Когда ученики спросили её, жалеет ли она о возможном увольнении, учительница ответила отрицательно.

Родитель одного из школьников пожаловался на проведённый урок. После первой жалобы Таранушенко была отстранена от должности классного руководителя и получила выговор, хотя её оставили преподавать.

Фото: commons.wikimedia.org/SimmeD (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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