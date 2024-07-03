Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взвалить на себя многолетние денежные обязательства по поддержке киевского режима, сообщает агентство DPA.
Источники в делегациях Запада указали, что члены военно-политического блока смогли лишь согласовать предоставление Киеву помощи в размере €40 млрд в течение 2025 года. Однако страны НАТО не договорились о конкретных долях, которые каждая из них должна внести в этот пакет помощи.
Союзники лишь заявили, что при расчётах будет учтён размер ВВП каждой страны, оставив вопрос о распределении финансовых обязательств нерешённым. Агентство констатировало, что Столтенберг "потерпел крах" в стремлении обеспечить ВСУ многолетнюю военную поддержку.
Уходящий с поста генсека Столтенберг потребовал снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defense News. По его мнению, ЛБС находится так близко к Харькову, что украинцам "трудно защищать территорию, если не бить по России".
Фото: сommons.wikimedia.org/Влада на РСМ (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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