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Путин: в 2023 году Турцию посетили семь млн российских туристов
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Путин: в 2023 году Турцию посетили семь млн российских туристов

Президент Владимир Путин пообещал своему коллеге Реджепу Эрдогану обязательно посетить Турцию на переговорах, выразив благодарность турецкому лидеру.

В прошлом году Турцию посетили семь миллионов российских туристов, подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Эрдоган пригласил Путина в страну в ближайшее время, добавив, что общая цель государств — достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов. Эрдоган отметил важность сотрудничества в туризме и выразил уверенность, что Турцию вновь посетят около семи миллионов путешественников из России.

Он подчеркнул, что Турция придаёт потоку отдыхающих большое значение: "Искренне относимся к этому вопросу. Главное, чтобы туристы из РФ остались довольны турецким гостеприимством", — заявил политик.

На встрече обсуждались и другие темы, включая сотрудничество в области атомной энергетики и строительство АЭС в Синопе. Эрдоган отметил, что на протяжении долгого времени они с Путиным не могли встретиться лично и вели телефонные переговоры.


Фото: commons. wikimedia.org/kremlin.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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