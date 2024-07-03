Европа серьёзно зависит от российских энергоресурсов и не может позволить себе полный отказ от закупок, поскольку это нанесёт сильный урон её экономике, пишет Sky News.
"Российский газ помог ЕС восполнить запасы, поддержать тяжёлую промышленность континента на протяжении СВО. И эта зависимость недёшево Европе обошлась: общая сумма, которую ЕС заплатил России за СПГ с 2022-го, составляет около 10 миллиардов евро", — уточняет издание.
Европа понимает, что её экономика с трудом перенесёт ещё один резкий скачок инфляции, который почти наверняка стоит ожидать, если она полностью прекратит поставки голубого топлива из РФ, заключил Sky News.
В России неоднократно заявляли, что Запад сделал серьёзную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов и тем самым попав в новую зависимость: теперь европейцы через посредников покупают российское энергосырьё по более высоким ценам.
Фото: commons.wikimedia.org/Almakmak (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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