Штаты активно используют каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски недоразумений и просчётов в двусторонних отношениях. Об этом заявила посол США Линн Трейси в беседе с RTVI.

"Немногочисленные каналы связи, которые есть в нашем распоряжении, мы стараемся использовать, чтобы не допустить недоразумений", — отметила Трейси.

Посол подчеркнула, что Вашингтон "ясно обозначил" свою готовность к дипломатическим переговорам о стратегической стабильности. Однако, по её словам, российская сторона отказалась от участия в данных переговорах. Трейси также добавила, что "участие в такого рода диалоге не должно зависеть от Украины".

Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, назвал предложение Белого дома о возможности обсудить аналог договора ДСНВ "бредом сумасшедшего", а американских политиков, выдвигающих подобные предложения, охарактеризовал как "циничных тварей".

