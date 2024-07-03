Штаты активно используют каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски недоразумений и просчётов в двусторонних отношениях. Об этом заявила посол США Линн Трейси в беседе с RTVI.
"Немногочисленные каналы связи, которые есть в нашем распоряжении, мы стараемся использовать, чтобы не допустить недоразумений", — отметила Трейси.
Посол подчеркнула, что Вашингтон "ясно обозначил" свою готовность к дипломатическим переговорам о стратегической стабильности. Однако, по её словам, российская сторона отказалась от участия в данных переговорах. Трейси также добавила, что "участие в такого рода диалоге не должно зависеть от Украины".
Ранее Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, назвал предложение Белого дома о возможности обсудить аналог договора ДСНВ "бредом сумасшедшего", а американских политиков, выдвигающих подобные предложения, охарактеризовал как "циничных тварей".
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Блогер Хованский сравнил ЕС с Россией: в Европе грязно и скучно
Известный блогер Юрий Хованский, переехавший из РФ, поделился впечатлениями о жизни в европейских странах, развенчивая мифы о высоком качеств комфорте и жизни в ЕС. В Telegram-канале он обсудил свой опыт за границей ещё во время учебы в университете, когда посетил Швецию, Норвегию и Финляндию.
Посол США Трейси раскрыла цель санкций против РФ — ослабить ВПК
Санкции Штатов направлены на затруднение ВС РФ ведения боёв на Украине, а не на усложнение жизни россиян, заявила посол США Линн Трейси журналистам RTVI.
Васильев Егор рассказал о правилах эксплуатации автомобиля в аномальную жару
Автоэксперт, специалист по контраварийному вождению Васильев Егор рассказал о тонкостях эксплуатации автомобиля в жару. Раскрыто негативное влияние жары на разные элементы автомобиля и средства для избежания проблем.
В США выяснили, что правильное питание в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье к 70 годам
Исследование Американского общества питания показало, что следование правильному питанию в возрасте 40 лет способствует сохранению здоровья к 70 годам.