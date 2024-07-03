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Евросовет ECFR: 45% украинцев уступили бы земли РФ в обмен на членство в НАТО
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Евросовет ECFR: 45% украинцев уступили бы земли РФ в обмен на членство в НАТО

По результатам опроса Евросовета ECFR, 45% украинцев выразили готовность к территориальным уступкам России в обмен на членство в НАТО и ЕС. Респонденты заявили, что приоритетом для них является "свобода выбора" относительно присоединения к международным организациям.

Среди опрошенных 26% украинцев предпочли бы вернуть границы страны, существовавшие в 1991-ом, при этом согласившись на нейтральный статус страны. В то же время 29% опрошенных не смогли дать чёткого ответа на заданный вопрос. Исследование также выявило, что 69% украинцев считают увеличение военной помощи ВСУ ключевым условием для поддержания обороноспособности Украины. Кроме того, 39% опрошенных считают, что членство в НАТО является важнейшим фактором для укрепления безопасности Украины.

Ранее результаты опроса ECFR показали, что большинство европейцев скептически настроены по отношению к речам о победе Украины в конфликте. Также от 30% до 50% участников опроса в 14 странах Евросоюза полагают, что конфликт завершится мирным урегулированием.

Фото: сommons.wikimedia.org/Presidential Communications Office (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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