Программа массовой льготной ипотеки завершена, что же будет с рынком? В 2020 году строительной отрасли протянули спасательный круг, но в итоге цены на жильё взлетели, и из базовой потребности оно превратилось в роскошь.

Ставки по рыночной ипотеке растут в преддверии заседания ЦБ. Сбербанк поднял процент по базовой ипотеке. Итого, минимальная ставка на новостройки, "вторичку" и по программе рефинансирования составила 19,5%. Ранее поднимать ставки начали ВТБ и другие банки.

Повысит ли ЦБ ключевую ставку на грядущем заседании? И чем ситуация на рынке жилья обернётся для россиян — подорожают ли квартиры, подешевеют? Как рынок недвижимости отреагирует на перемены? Ждать ли покупателям ценопада? Продавать ли инвестиционную недвижимость сейчас, либо оставить на долгосрок?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Александом Хрусталёвым, председателем совета директоров "НДВ-Групп".



"Первое: понятно, что ЦБ будет поднимать ставку. Наверное, все смотрят за ставкой, которую определит Центробанк. Она будет примерно плюс 2%, может быть, даже плюс 3%, может быть, плюс 4%. Может быть, сделают 20%. Банку нужно остужать, чтобы уменьшить кредитование, потому что люди всё равно берут кредиты, инвестируют и покупают. Это первый этап", — отметил эксперт. "Второй этап. Понятно, что с повышением ставки будет расти ипотека. Если говорить по ценам, будет очень интересная история. Цены на недвижимость, на новостройки вырастут и вырастут процентов на 20-25 в ближайшие 2-3 месяца. Это произойдет благодаря тому, что застройщики начнут субсидировать ипотеку, ЦБ не против. Соответственно, людям будет неважно, сколько стоит конечная квартира. Им важно будет, сколько они будут платить в месяц. Если ипотека будет в районе 20-21%, застройщики будут субсидировать 10-12%, наверное, на первые 3-5 лет, ожидая того, что потом ЦБ понизит ставку", — объяснил Хрусталёв.

Задача ЦБ — охлаждение, что в результате и произойдёт. Поэтому новостройки станут дороже.

"Но кто наживётся? Наживутся банки, которые в моменте будут получать субсидии застройщиков. А банки на сегодняшний день практически все государственные на рынке недвижимости. Получается, госбанки будут получать все феноменальные прибыли, как они делают уже второй-третий год, на повышенную ставку. То есть ставка была 6-7%, им было неинтересно, они за 0,5% бились. А сейчас сразу, представляете, субсидия, субсидия, субсидия...", — подчеркнул специалист.

То есть платят застройщики, но не со своих, а по итогу заплатит клиент.

"Квартира стоила, к примеру, 300 000 рублей за квадрат. Она будет стоить 400 000, если вы воспользуетесь ипотекой, субсидированной от застройщика. Если вы не будете привлекать денежные средства банка и не возьмёте кредит, то цена на квартиру останется такой же. И надо понимать, что застройщики сейчас будут брать меньше площадок, покупать. Это и есть главная задача: уменьшить кредитование и развитие секторов около стройки. И задача ЦБ, естественно, усилить давление на девелоперов, застройщиков в ближайшие 2-3 месяца, а потом он потихонечку будет отыгрывать ставку", — предупредил Александр.

Что посоветуете покупателям? Ждать им ценопада, чтобы купить выгоднее?

"Не будет ценопада. Никаких иллюзий, ценопада не будет. За последнее время повысились цены на энергоносители, оплата за газ выросла, за электричество. С чего цена будет падать? Стоимость денег стала дороже. Заработная плата рабочих растёт. То есть всё сейчас говорит о росте. Соответственно, инфляция, рост заработной платы, рынок труда сложный, то есть сложно привлечь рабочих на стройки. За полтора года зарплата основных рабочих: монолитчиков, штукатурщиков, средних специальностей выросла в два раза", — подытожил эксперт.





Продавать ли недвижимость сейчас или оставить на более поздний срок?

"Надо смотреть. Смотря, для чего. Если для себя, то вы купите так или иначе. Если для инвестиционных целей, то люди сейчас пойдут и идут очень мощно, идут и укладывают денежки на депозиты. Тот же Сбербанк уже даёт 18%. И многие госбанки дают такие большие проценты. Зачем им сейчас что-то надо? Представляете, я бы положил 10 миллионов рублей и получаю 1 800 000 или 2 миллиона в год. То есть 200-250 тысяч в месяц. А у кого 200 миллионов? Только плати налог с прибыли, которую будешь получать, и всё. Поэтому, я думаю, народ сейчас очень сильно пойдёт на депозиты. Нет смысла сейчас инвестировать, вы не получите 18-20% на недвижимости сегодня. Точно не получите. Исключение — где-то на ранней стадии, но это большая лотерея и обладание определённым инсайдом. Например, получить стартовую цену на новостройки, что редкость", — заключил Хрусталёв.

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