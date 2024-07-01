На зарплатах мигрантов не экономят: по данным платформы "Мигрант Сервис", иностранным работникам в промышленном секторе готовы платить 145 000 рублей. Промышленные предприятия в июне 2024 года готовы предложить зарубежным соискателям немалые суммы, рост относительно января составил 38%.

В первой половине года зарплаты курьеров увеличились с 90 000 до 150 000 рублей. По оценкам отраслевых аналитиков, к концу года компании будут предлагать уже порядка 180 000. Самыми востребованными остаются строители, производственные рабочие и курьеры.

При этом по данным исследовательского центра "Зарплаты.ру", наибольший прирост зарплат в России в строительной отрасли у архитекторов — до 90 000 рублей, у маляров-штукатуров — до 65 000, у монтажников — до 105 000 (данные РИА Новости).

Откуда такая разница в цифрах? И почему бы не использовать трудовые резервы из регионов, ведь с такими зарплатами многие согласились бы на внутреннюю миграцию?

К примеру, в 2023 году ЦБ зафиксировал всплеск внутренней трудовой миграции в таких отраслях как строительство и сельское хозяйство, люди поехали работать водителями и грузчиками в новые регионы из Центрального округа, Сибири и с юга России. По данным источника "Ведомостей", в Мариуполе и на других освобождённых территориях предлагали зарплаты 100 000-120 000 рублей.

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Анной Николаевной Палагиной, ректором Международного института менеджмента ТПП РФ, доктором экономических наук.

"Здесь намешано всё в кучу. Если мы говорим серьёзно, на мой взгляд, очень намешаны цифры. Во-первых, зарплата даётся по отраслям. Если это обобщенные цифры, то они не делят внутри. Это надо смотреть, каким работникам. Если по отрасли, то там нет различия — отечественные работники, либо привлечённые. В целом, это цифры по отраслям. И там, наверняка, есть сотрудники, которые привлекаются из других регионов, в том числе на временные работы. Либо речь идёт о трудовой миграции. Поэтому здесь ситуация совершенно разная. Готовы платить 145 тысяч. Я не думаю, что здесь идёт речь исключительно о трудовых мигрантах из других стран", — объяснила ректор.

За последнее время портрет мигрантов поменялся, отметила Анна Палагина. Многие текстильные компании, строительные, промышленные привлекают сегодня трудовых мигрантов из восточных республик и Юго-Восточной Азии. И речь не идёт исключительно о Средней Азии.

"Здесь и Шри-Ланка, и Вьетнам — эти страны тоже сюда поехали. Индии очень много. И речь не идёт исключительно о Средней Азии. Средняя Азия как раз работает в бытовке, в сервисе, в сфере обслуживающего персонала, среди тех же курьеров. Но среди курьеров стало больше и российских работников. Это тоже очевидно. По такси уже, наверное, все заметили перемены. Ограничительные меры ряда субъектов о запрете работы мигрантов в такси уже получили результат. Давайте отметим вот что. Во-первых, мы не очень понимаем, что эта зарплата предлагается только мигрантам. Речь идёт о чем? О том, что кадров не хватает, особенно в реальном секторе экономики, не хватает рабочих специальностей. Это первое. Потому что ОПК развивается очень сильно, и строительный сектор испытывает огромный рост. Мы это видим и по стройкам жилья, и по стройкам на новых территориях, и по строительству дополнительных мощностей в переработке. Поэтому есть проблема глобального дефицита кадров, особенно дефицита рабочих специальностей", — подчеркнула доктор экономических наук.

Компании закрывают нехватку людей, не ожидая специальных решений, в формате "здесь и сейчас". Им сегодня надо реализовывать государственные контракты, подряды по коммерческому сектору. Естественно, они берут на рынке тех работников, кто есть.

"По данным омбудсмена по правам человека, у нас в 2023 году въехало 9 миллионов мигрантов, при этом зарегистрировалось порядка 8 миллионов. У нас теневой сектор вырисовался. Но, конечно, компании привлекают тех мигрантов, кто имеет разрешение на работу и сдал соответствующий экзамен. И здесь нет разницы, кому они платят. Кого компания смогла привлечь, тому она и платит. Но рост заработной платы — это, конечно, реакция на то, что компании сегодня привлекают ресурсы для выполнения своих задач. Это же самая простая мера — увеличение зарплаты", — рассказала Палагина.

Естественно, есть и трудовая миграция из регионов, дополнила наша собеседница. Регионы тоже выполняют свои производственные планы и социально-экономические задачи. Конечно, они предлагают дополнительные меры для того, чтобы удержать специалистов. Это касается и учителей, и медиков, и работы с выпускниками вузов.

"Сегодня ряд регионов предлагает для выпускников-отличников специальную льготную ипотеку. В Ростовской области, например, Законодательное собрание приняло региональный закон, который предполагает льготную ипотеку под 1% для отличников, если они остаются работать в компании. У регионов свои меры: льготная ипотека, служебное жильё, помощь молодым семьям. Компании ведут очень большую пропагандистскую работу по своей популяризации, и регионы стараются удержать людей. Поэтому ничего странного здесь нет. Если говорить о крупных проектах — Москва, Санкт-Петербург, новые территории, там, конечно, привлекаются мигранты из третьих стран. Это такая ситуация, которую мы все сегодня имеем. Действительно огромный дефицит на рынке труда в этом году серьёзно выстрелил. Поэтому здесь рост заработной платы — это реакция компаний", — пояснила Анна Палагина.

Может быть, регионы позже мигрантов узнают, что набираются кадры на производство, на определённый проект?

"Мигранты едут не просто так. Там есть некий поток, когда по линии личных, семейных связей работает сарафанное радио, и кто-то приезжает. Мы до недавнего времени принимали экзамены на знание русского языка. Это необходимый минимум для разрешения на работу. И к нам обращались текстильные компании, строительные компании Подмосковья. Они целенаправленно под свои проекты завозили 50-100 человек для работы на текстильных производствах", — привела пример доктор экономических наук. ﻿

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