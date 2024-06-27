Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" написал в соцсети о тяжёлых боях в Красногоровке и выразил уверенность, что захват этого населённого пункта российскими бойцами стал вопросом времени.

"По Красногоровке плохи дела, дом за домом ВС РФ имеют продвижение в частном секторе, сейчас идут адские бои, наши подразделения истощены", — отметил он.

Лейтенант также подчеркнул, что российские подразделения уже контролируют основную часть города.

"В Харьковскую область стянуты наиболее боеспособные подразделения ВСУ, и сейчас решается судьба Донбасса, без преувеличения", — добавил "Алекс".

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о массовой капитуляции украинских боевиков в Красногоровке. По его словам, украинские солдаты, попавшие в плен, вели бои в основном с использованием стрелкового оружия и миномётной поддержки. Кимаковский также отметил, что российские бойцы выявляют и уничтожают группы наёмников в населённом пункте.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)