Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 84,964
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.06.2024 : 90,9874
Лейтенант ВСУ Алекс заявил о тяжёлых боях и предрёк потерю Красногоровки
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:53

Лейтенант ВСУ Алекс заявил о тяжёлых боях и предрёк потерю Красногоровки

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" написал в соцсети о тяжёлых боях в Красногоровке и выразил уверенность, что захват этого населённого пункта российскими бойцами стал вопросом времени.

"По Красногоровке плохи дела, дом за домом ВС РФ имеют продвижение в частном секторе, сейчас идут адские бои, наши подразделения истощены", — отметил он.

Лейтенант также подчеркнул, что российские подразделения уже контролируют основную часть города.

"В Харьковскую область стянуты наиболее боеспособные подразделения ВСУ, и сейчас решается судьба Донбасса, без преувеличения", — добавил "Алекс".

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о массовой капитуляции украинских боевиков в Красногоровке. По его словам, украинские солдаты, попавшие в плен, вели бои в основном с использованием стрелкового оружия и миномётной поддержки. Кимаковский также отметил, что российские бойцы выявляют и уничтожают группы наёмников в населённом пункте.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

NBC: США перемещают силы к Израилю и Ливану

NBC: США перемещают силы к Израилю и Ливану

Телеканал NBC News﻿ сообщает, что ВС США перемещают свои силы ближе к Ливану и Израилю для возможной эвакуации граждан в случае эскалации конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах".

Читать полностью
Критенбринк: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за связей с Россией

Критенбринк: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за связей с Россией

Штаты намерены удвоить силы по сдерживанию Северной Кореи в ответ на развитие партнёрства с Кремлём, а также усилить санкции, направленные на торговлю между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк на слушаниях Палаты представителей Конгресса.

Читать полностью

Общество

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян

У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.

Читать полностью
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.

Читать полностью

Новости