Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" написал в соцсети о тяжёлых боях в Красногоровке и выразил уверенность, что захват этого населённого пункта российскими бойцами стал вопросом времени.
"По Красногоровке плохи дела, дом за домом ВС РФ имеют продвижение в частном секторе, сейчас идут адские бои, наши подразделения истощены", — отметил он.
Лейтенант также подчеркнул, что российские подразделения уже контролируют основную часть города.
"В Харьковскую область стянуты наиболее боеспособные подразделения ВСУ, и сейчас решается судьба Донбасса, без преувеличения", — добавил "Алекс".
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о массовой капитуляции украинских боевиков в Красногоровке. По его словам, украинские солдаты, попавшие в плен, вели бои в основном с использованием стрелкового оружия и миномётной поддержки. Кимаковский также отметил, что российские бойцы выявляют и уничтожают группы наёмников в населённом пункте.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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