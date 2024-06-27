Глава партии "Национальное объединение" Жордан Барделла, возглавляющий рейтинги перед выборами в парламент, заявил, что в случае назначения премьером Франции не отправит французские войска на Украину. Об этом он заявил в ходе теледебатов на France 2.

"Если завтра я стану премьером, наши солдаты не будут отправлены на Украину", — подчеркнул Барделла, отметив, что любые военные действия могут превратить Париж в сторону конфликта.

Политик также отметил, что против данного шага выступают многие государства Европы.

"Во множестве стран ЕС нет желания отправлять солдат на Украину", — добавил он.

Барделла подчеркнул свою готовность избегать эскалации в отношениях с Москвой, отметив, что Россия является ядерной державой.

"Именно по этой причине я против поставки дальнобойных ракет ВСУ, которые могут использоваться для атак на Россию", — подчеркнул лидер "Нацобъединения".

Ранее Марин Ле Пен, глава парламентской фракции, отметила, что президент Франции не может самостоятельно направлять ВС страны на Украину без согласования с правительством.

Фото: flickr.com/European Parliament (Commons Attribution 2.0 Generic license)