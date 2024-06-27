В районе сёл Шевченково и Котлярово близ аэродрома Кульбакино российские бойцы разнесли РСЗО HIMARS, которая использовалась для обстрелов Херсонщины и Крыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 21:45 прогремел взрыв в районе Шевченково и Котлярово. Взрыв сдвоенный, что указывает на подрыв склада с боеприпасами для HIMARS. Она регулярно использовалась для стрельбы в сторону Херсонской области и Крыма", — сообщил Лебедев РИА Новости.
Он также отметил, что подполье получало информацию о работе HIMARS и во время обстрела Севастополя.
Местные жители передали Лебедеву сообщение: "Примерно в 21:45 мощный взрыв слышали в районе Шевченково. И вторичную детонацию. Долго пылал пожар с окраины у тех, у кого вид на Херсон".
После удара Лебедев отметил появление около 10 скорых, которые были остановлены на блокпосте. Они доставляли с выездом трёх военных экипажей.
"Военные скорые увозят высшие офицерские чины ВСУ или иностранных специалистов", — пояснил он.
В четверг вечером глава ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве, прогремевшем рядом с Николаевым.
Фото: flickr.com/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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