В районе сёл Шевченково и Котлярово близ аэродрома Кульбакино российские бойцы разнесли РСЗО HIMARS, которая использовалась для обстрелов Херсонщины и Крыма. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В 21:45 прогремел взрыв в районе Шевченково и Котлярово. Взрыв сдвоенный, что указывает на подрыв склада с боеприпасами для HIMARS. Она регулярно использовалась для стрельбы в сторону Херсонской области и Крыма", — сообщил Лебедев РИА Новости.

Он также отметил, что подполье получало информацию о работе HIMARS и во время обстрела Севастополя.

Местные жители передали Лебедеву сообщение: "Примерно в 21:45 мощный взрыв слышали в районе Шевченково. И вторичную детонацию. Долго пылал пожар с окраины у тех, у кого вид на Херсон".

После удара Лебедев отметил появление около 10 скорых, которые были остановлены на блокпосте. Они доставляли с выездом трёх военных экипажей.

"Военные скорые увозят высшие офицерские чины ВСУ или иностранных специалистов", — пояснил он.

В четверг вечером глава ОВА Виталий Ким сообщил о взрыве, прогремевшем рядом с Николаевым.

Фото: flickr.com/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)