В Севастополе губернатор Михаил Развожаев предложил местным жителям иметь при себе жгут для оказания помощи при ранениях, возникших в результате обстрелов. Он также объявил о запуске бесплатной массовой программы по обучению оказания первой медпомощи.
"Будет программа обучения навыкам первой помощи. Мы проведём занятия в парке "Патриот" по выходным и в учебных заведениях. Каждый должен иметь жгут, которым можно остановить кровь. Необходимы и навыки, и понимание, что делать", — подчеркнул глава города в эфире СТВ.
Развожаев уточнил, что на занятиях будут присутствовать профессиональные инструкторы. Программа экспресс-курса продолжительностью 1-1,5 часа доступна бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться заранее.
"Начнём со следующих выходных, за неделю всё подготовим", — добавил губернатор.
Он также подчеркнул значимость знаний оказания первой помощи в экстренных ситуациях, отметив, что именно обученные люди спасают много пострадавших до прибытия скорой помощи.
"Эти люди справляются с ситуацией на первом этапе и помогают спасти много жизней", — подчеркнул Развожаев.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
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