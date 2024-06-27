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Развожаев призвал севастопольцев носить жгуты для помощи при обстреле ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:30

Развожаев призвал севастопольцев носить жгуты для помощи при обстреле ВСУ

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев предложил местным жителям иметь при себе жгут для оказания помощи при ранениях, возникших в результате обстрелов. Он также объявил о запуске бесплатной массовой программы по обучению оказания первой медпомощи.

"Будет программа обучения навыкам первой помощи. Мы проведём занятия в парке "Патриот" по выходным и в учебных заведениях. Каждый должен иметь жгут, которым можно остановить кровь. Необходимы и навыки, и понимание, что делать", — подчеркнул глава города в эфире СТВ.

Развожаев уточнил, что на занятиях будут присутствовать профессиональные инструкторы. Программа экспресс-курса продолжительностью 1-1,5 часа доступна бесплатно, однако необходимо зарегистрироваться заранее.

"Начнём со следующих выходных, за неделю всё подготовим", — добавил губернатор.

Он также подчеркнул значимость знаний оказания первой помощи в экстренных ситуациях, отметив, что именно обученные люди спасают много пострадавших до прибытия скорой помощи.

"Эти люди справляются с ситуацией на первом этапе и помогают спасти много жизней", — подчеркнул Развожаев.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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