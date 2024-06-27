Украина продолжает совершенствовать безэкипажные катера (БЭК). Однако западные эксперты признают, что Россия быстро адаптируется к вызовам и находит способы защищать свои корабли, не снижая их боевой потенциал.
Катера-камикадзе ВСУ, оснащённые взрывчаткой и управляемые дистанционно через Starlink, стали серьёзной угрозой для Черноморского флота и инфраструктуры. Со временем эффективность этих дронов снизилась: входы в гавани и опоры Крымского моста получили надёжную защиту, а сами БЭКи теперь выявляют заблаговременно и уничтожают с помощью вертолётов.
Тем временем Черноморский флот продолжает адаптироваться к растущим угрозам. В субботу спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что "Калибры" ВС РФ были впервые запущены из Азовского моря. По его словам, Россия перебазировала три надводных носителя, оставив в Чёрном море подлодку с той же функцией. Если это так, украинцам станет ещё труднее атаковать российские корабли, отмечает обозреватель Говард Альтман.
"Хотя Украина может ударить БПЛА, поразить корабли намного сложнее. Морским дронам, которые Киев использует в Чёрном море, будет нелегко получить доступ к Азовскому морю. Им придётся пройти под Керченским мостом, который защищен от проникновений", — пишет эксперт.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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