Штаты намерены удвоить силы по сдерживанию Северной Кореи в ответ на развитие партнёрства с Кремлём, а также усилить санкции, направленные на торговлю между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк на слушаниях Палаты представителей Конгресса.
"Однако нам не остаётся ничего иного, кроме как удвоить потенциал сдерживания, укреплять двусторонние альянсы как с Кореей, так и с Токио, наращивать трёхстороннюю работу с Сеулом и Токио в сфере безопасности", — подчеркнул Критенбринк, комментируя недавний визит Путина в КНДР.
Он также отметил, что Америка будет работать не только в трёхстороннем формате, но и с более широким международным сообществом для ужесточения санкций против тех, кто потворствует торговле между Россией и КНДР.
"Мы должны укрепить потенциал сдерживания. И отдельно США, и вместе с партнёрами. Чтобы сдерживать КНДР и её растущее партнёрство с РФ. У нас нет выбора", — добавил американский дипломат.
При этом Критенбринк заверил, что Вашингтон сохраняет готовность к диалогу с Пхеньяном. Дверь для диалога открыта. Единственный ответ от Пхеньяна был в форме ракетных пусков.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Press and Information Office Archive (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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