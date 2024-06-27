Европейский союз (ЕС) обязался поддерживать безопасность Украины лишь при условии её проевропейской ориентации. Об этом говорится в новом соглашении о безопасности, текст которого был опубликован на сайте правительства Украины.
"Обязательства ЕС по безопасности действуют, пока Украина на европейском пути", — указано в проекте соглашения.
В документе не уточняется, каким образом Брюссель намерен определять европейский характер политического курса киевского режима. Однако в соглашении подчёркнуто, что Украина обязуется поддерживать ценности Евросоюза, включая идеалы демократии, равенства и соблюдение прав меньшинств.
Кроме того, в документе описаны совместные действия Киева и Европы в случае "будущей агрессии". В случае угрозы, по требованию любой из сторон соглашения, должны проводиться экстренные консультации в течение первых суток.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
Критенбринк: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР из-за связей с Россией
Штаты намерены удвоить силы по сдерживанию Северной Кореи в ответ на развитие партнёрства с Кремлём, а также усилить санкции, направленные на торговлю между Москвой и Пхеньяном. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк на слушаниях Палаты представителей Конгресса.
МВФ: пошлины США искажают торговые потоки и подрывают систему
Международный валютный фонд (МВФ) выразил озабоченность по поводу вводимых Вашингтоном пошлин на импортные товары. А также по вопросу нетарифных барьеров, утверждая, что такие меры искажают торговые и инвестиционные потоки и могут подорвать многостороннюю торговую систему.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.