Европейский союз (ЕС) обязался поддерживать безопасность Украины лишь при условии её проевропейской ориентации. Об этом говорится в новом соглашении о безопасности, текст которого был опубликован на сайте правительства Украины.

"Обязательства ЕС по безопасности действуют, пока Украина на европейском пути", — указано в проекте соглашения.

В документе не уточняется, каким образом Брюссель намерен определять европейский характер политического курса киевского режима. Однако в соглашении подчёркнуто, что Украина обязуется поддерживать ценности Евросоюза, включая идеалы демократии, равенства и соблюдение прав меньшинств.

Кроме того, в документе описаны совместные действия Киева и Европы в случае "будущей агрессии". В случае угрозы, по требованию любой из сторон соглашения, должны проводиться экстренные консультации в течение первых суток.

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