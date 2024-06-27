Международный валютный фонд (МВФ) выразил озабоченность по поводу вводимых Вашингтоном пошлин на импортные товары. А также по вопросу нетарифных барьеров, утверждая, что такие меры искажают торговые и инвестиционные потоки и могут подорвать многостороннюю торговую систему.
"Пошлины и нетарифные барьеры нельзя считать правильными решениями, поскольку они искажают инвестиционные и торговые потоки и создают скользкий путь, который подрывает многостороннюю торговую систему", — говорится в документе МВФ.
Фонд отметил, что действия Америки приводят к фрагментации глобальных цепочек поставок и стимулируют ответные меры со стороны торговых партнёров. Властям Америки всё более остро требуется перейти к снижению госдолга относительно ВВП, поскольку его рост угрожает как американской, так и мировой экономике. МВФ предупреждает, что к 2032 году госдолг может превысить 140% ВВП.
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