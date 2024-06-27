Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе, что киевский режим не хочет, чтобы конфликт "продолжался годами". Однако политолог Георгий Бовт считает, что такие заявления служат лишь PR-целям, а не отражают реальное намерение завершить конфликт или, тем более, капитулировать.

"Это PR-ход. За ним не стоит реальное намерение завершить конфликт или капитулировать", — отметил Бовт.

По мнению эксперта, Киев не считает, что силы для продолжения сопротивления ВС России исчерпаны. Запад также не собирается прекращать поддержку Украины.

"Я не думаю, что Киев собирается капитулировать в ближайшее время. Те 600-800 000 потенциальных призывников, которые в качестве беженцев и работников находятся на Западе, могут быть возвращены на Украину", — добавил Бовт, его слова приводит "Звезда".

Таким образом, заявления Зеленского о нежелании затягивать конфликт направлены на то, чтобы стимулировать западные страны к активизации помощи Украине.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)