Работа над всеобъемлющим сотрудничеством между Москвой и Тегераном близка к завершению, остаются технические детали. Об этом сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью ISNA.
"В воскресенье господин Мохбер сообщил о реализации двух соглашений о культурных центрах Ирана и РФ, а также соглашения об информационной безопасности, которые одобрены Меджлисом исламского совета", — заявил посол.
В связи с этим можно сказать, что работа над соглашением о всеобъемлющем сотрудничестве между странами подошла к концу. По его словам, окончательное подписание соглашения состоится при 14-м правительстве, учитывая проведение президентских выборов в Иране.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 июня сообщил, что текст договора РФ и Ирана согласован, но подписание откладывается из-за ряда процедурных вопросов в Тегеране. При этом обе стороны выражают приверженность заключению соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что работа продолжается, хотя график может измениться из-за подготовки Ирана к выборам президента. Внеочередные выборы в Иране назначены на 28 июня. Из 80 кандидатов Совет стражей конституции отобрал шестерых.
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