Расчёт РСЗО "Ураган" 1 гвардейской танковой армии "Запада" ударил по колонне техники ВСУ во время ротации на Купянском участке. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира 275 полка "Левитан".
"Этот расчёт "Урагана" часто был лучшим, и сейчас остаётся лучшим. У личного состава много поражённых целей — САУ иностранного производства, такие как Krab, так что расчёт слаженный, готов выполнить любую задачу", — рассказал "Левитан".
По его словам, расчёты "Урагана" работают и днём, так и ночью. С задачей личный состав справился, цели поражены, бойцы поразили колонну вражеской техники и сорвали ротацию противника. Командир боевой машины "Егерь" добавил, что РСЗО "Ураган" является одной из приоритетных целей для ВСУ на данном участке ЛБС.
"Машина интересная, за ними приоритет у врага. Поражающий фактор большой, вреда наносит много. Если это колонны, то пробитые колёса, выведенная из строя аппаратура, если люди, то ранений много", — пояснил "Егерь".
Фото: сommons.wikimedia.org/One half 3544 (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
МВФ: пошлины США искажают торговые потоки и подрывают систему
Международный валютный фонд (МВФ) выразил озабоченность по поводу вводимых Вашингтоном пошлин на импортные товары. А также по вопросу нетарифных барьеров, утверждая, что такие меры искажают торговые и инвестиционные потоки и могут подорвать многостороннюю торговую систему.
Посол РФ Дедов: договор Москвы с Ираном на финишной прямой
Работа над всеобъемлющим сотрудничеством между Москвой и Тегераном близка к завершению, остаются технические детали. Об этом сообщил посол РФ в Иране Алексей Дедов в интервью ISNA.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.