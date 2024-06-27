Расчёт РСЗО "Ураган" 1 гвардейской танковой армии "Запада" ударил по колонне техники ВСУ во время ротации на Купянском участке. Об этом РИА Новости рассказал замкомандира 275 полка "Левитан".

"Этот расчёт "Урагана" часто был лучшим, и сейчас остаётся лучшим. У личного состава много поражённых целей — САУ иностранного производства, такие как Krab, так что расчёт слаженный, готов выполнить любую задачу", — рассказал "Левитан".

По его словам, расчёты "Урагана" работают и днём, так и ночью. С задачей личный состав справился, цели поражены, бойцы поразили колонну вражеской техники и сорвали ротацию противника. Командир боевой машины "Егерь" добавил, что РСЗО "Ураган" является одной из приоритетных целей для ВСУ на данном участке ЛБС.

"Машина интересная, за ними приоритет у врага. Поражающий фактор большой, вреда наносит много. Если это колонны, то пробитые колёса, выведенная из строя аппаратура, если люди, то ранений много", — пояснил "Егерь".

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