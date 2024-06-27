Президент Америки Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила пресс-секретарь президента страны Карин Жан-Пьер.

"Нет, этот вопрос не рассматривается", — ответила Жан-Пьер на соответствующий запрос журналистов.

Накануне Джулиан Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне Штатов. Он был приговорён к пяти годам тюрьмы, которые уже отбыл, и был отпущен домой в Австралию прямо из суда Северных Марианских островов.

Ассанж, гражданин Австралии, стал всемирно известен, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов США. Среди них — документы о войнах в Ираке и Афганистане, информация о тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка Хиллари Клинтон в период её президентской кампании.

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