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Переданные ВСУ БТР ВС Канады Roshel Senator неэффективны в бою
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:17

Переданные ВСУ БТР ВС Канады Roshel Senator неэффективны в бою

Бронетранспортёры Roshel Senator, переданные Канадой ВСУ, показали себя неэффективными в бою и часто выходят из строя. Об этом сообщил CBC, ссылаясь на командира роты дронов ВСУ Юрия Федоренко.

В 2023-ем глава МО Канады Анита Ананд, посетив Киев, встретилась с Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Однако Юрий Федоренко в интервью отметил, что они "часто ломались".

Он добавил, что машины не приспособлены к движению по бездорожью: "Они хороши для полиции и больше подходят для асфальта. Они не справляются", — цитирует телеканал слова Федоренко, добавив, что ВСУ удалось починить сломанные БТР.

В июне глава МО Канады Билл Блэр сообщил, что страна отправила на Украину первые четыре бронетранспортёра из обещанных 50.

Россия критикует поставки вооружений Украине, считая их прямым вовлечением НАТО в боевые действия. Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением считаются законными целями для ВС России. США и НАТО участвуют в конфликте и подготовкой кадров ВСУ на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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