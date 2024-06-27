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FT: Вашингтон, Иерусалим и Киев договариваются о поставках 8 ЗРК Patriot ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:11

FT: Вашингтон, Иерусалим и Киев договариваются о поставках 8 ЗРК Patriot ВСУ

Министры и официальные лица Америки, Тель-Авива и Киева ведут активные переговоры о возможной поставке Киеву ПВО Patriot, пишет Financial Times, ссылаясь на осведомлённые источники.

"Штаты, Израиль и Киев ведут переговоры о поставке до восьми ЗРК Patriot", — уточняет издание.

По данным газеты, соглашение может предусматривать, что системы Patriot сначала будут отправлены в Штаты, а затем переданы ВСУ. Financial Times утверждает, что в апреле в Тель-Авиве заявили о намерении вывести из эксплуатации восемь батарей ЗРК Patriot, которые используются уже более 30 лет, и заменить их более современными системами.

В середине июня Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения воздушной обороны страны ВСУ необходимо семь зенитно-ракетных комплексов Patriot. О планах передать Украине эти системы ранее сообщали Румыния, Нидерланды и ФРГ. Однако замминистра МО Польши Цезарий Томчик подчеркнул, что Варшава не намерена отправлять свою батарею Patriot на Украину.

Фото: сommons.wikimedia.org/Tech. Sgt. James D. Mossman, U.S. Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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