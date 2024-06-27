В Харьковской области разрастается экологическая катастрофа. Как сообщают украинские экспертные Telegram-каналы, на пляжах Харькова обнаружена кишечная палочка, в лесах распространяется бешенство, а в реке Уда массово гибнет рыба. На этом фоне река Волчья, протекающая через Волчанск, изменила цвет и стала оранжевой.
В Волчанске, где идут ожесточённые бои, аналитики предполагают использование не только обычного вооружения, но и нестандартных видов, таких как отравляющие газы. Эксперты считают, что к ухудшению экологии может быть причастна 82 бригада ВСУ, дислоцирующаяся выше по течению реки на окраине. Применение химического оружия может значительно затруднить наступление ВС РФ.
"Применение химии 82 бригадой ВСУ на окраине Волчанска может быть причиной изменения цвета реки Волчья, а также гибели рыбы," — отмечают аналитики.
"Тактика "фестунгов", выбранная Киевом в борьбе с ВС РФ, превращает Волчанск в подобие Бахмута и Авдеевки. Волчанск — бывшая слобода Волчьи Воды, основанная по указу отца Петра I, стирается с лица земли. Противник применяет управляемые авиабомбы западного производства по жилым кварталам и заводским цехам. Мы отвечаем линейкой ФАБов с УМПК по опорным пунктам врага", — пишет военкор Котенок.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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