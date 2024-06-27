В ответ на последнюю атаку ВСУ на Севастополь защита Крымского полуострова будет усилена, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире СТВ.

"Ведётся серьёзная работа, чтобы усилить защиту Севастополя и всего полуострова. ПВО будет усиливать работу, также будут приниматься другие меры", — отметил Развожаев.

Таким образом, власти Крыма планируют укрепить систему противовоздушной обороны и принять дополнительные меры для защиты региона от возможных обстрелов.

Накануне губернатор обратился к спикеру Владимиру Немцеву с просьбой провести заседание, чтобы обсудить обеспечение безопасности в Севастополе. Впервые регион столкнулся с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с "кассетами".



Выработана программа действий. Основные моменты: вводится режим оповещения "Баллистика!" — он означает, что людям за 2-3 минуты нужно занять безопасные места. На пляжах и в общественных зонах появятся временные укрытия, пока 600 штук. Пляжи северной стороны пока не имеют оборудованных укрытий, лучше на время воздержаться от их посещения.

Фото: flickr.com/Vyacheslav Argenberg from Rostov-on-Don, Russian Federation (Commons Attribution 2.0 Generic license)