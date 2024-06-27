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Киев и ЕС договорились об экстренных консультациях при агрессии
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:39

Киев и ЕС договорились об экстренных консультациях при агрессии

Украина и Евросоюз договорились о введении режима экстренных консультаций, которые будут проводиться в течение первых суток в случае будущей агрессии. Этот режим был закреплён в обязательствах по безопасности, подписанных в четверг в Брюсселе.

Согласно документу, "в случае агрессии ЕС и Киев проведут экстренную консультацию в течение 24 часов". В рамках этих консультаций будут оперативно определены совместные действия для реагирования на возникшую угрозу.

Документ подчёркивает, что эти обязательства будут выполнены "без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых членов Евросоюза".

Таким образом, ЕС и киевский режим намерены координировать свои действия в ответ на потенциальные угрозы, обеспечивая быстрое и скоординированное реагирование каждой из сторон подписанных обязательств.

Фото: сommons.wikimedia.org/DHSgov (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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