Неразорвавшаяся авиабомба весом 250 кг, сброшенная во время ВОВ, была обнаружена рядом с фабрикой Tesla под Берлином. Как сообщил телеканал RBB со ссылкой на местные власти, её уничтожат управляемым взрывом в субботу.
Опасный снаряд был найден во время строительных работ. Поскольку бомба не подлежит транспортировке, её планируют взорвать прямо на месте. Пока точный радиус эвакуации не определён, но временно будет перекрыто движение по двум дорогам пригорода. Ж/д сообщение, как ожидается, останется без изменений. Производственный процесс на заводе Tesla также, вероятно, не будет прерван.
По данным DPA, обнаруженная бомба британского производства. Во время Второй мировой войны на территорию Германии было сброшено более двух миллионов бомб различных калибров, и около 20% из них не разорвались. Подобные находки нередко обнаруживаются рабочими при прокладке дорог или строительстве новых зданий. Обычно они не представляют угрозы для жизни людей, поскольку сапёры обезвреживают их в течение нескольких часов.
Первый европейский завод Tesla, открывшийся 22 марта 2022-го, находится в населённом пункте Грюнхайде рядом с Берлином. На предприятии, получившем название Gigafactory 4, работают около 12 000 человек.
Фото: flickr.com/Steve Jurvetson from Los Altos, USA (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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