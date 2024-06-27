ВКС России нанесли бомбовый удар по командному пункту ВСУ в Харькове, где на момент атаки находилось до 30 офицеров ВСУ, а также военные советники НАТО, сообщает Telegram-канал "НгП раZVедка".
Согласно данным из публикации, удар пришёлся по району авиазавода в Харькове, что вызвало "два мощных прилёта". В результате атаки ВС РФ поразили склад украинских военных в городе Дергачи Харьковской области. Подпольные источники отметили, что удар был "очень мощный, и в первые секунды поднялось высокое пламя".
Отмечается, что после атаки ВСУ поспешили заявить о поражении мирных объектов, однако ни один гражданский не пострадал, что вызвало сомнения в достоверности этих заявлений.
Автор публикации в Telegram-канале с иронией отметил: "Противник поспешил заявить, что удар пришёлся по мирным беременным пони, единорогам и прочим объектам, однако ни один гражданский не пострадал, что уже намекает. Полагаем, в ближайшее время где-то снова всплывёт некролог американцу, безвременно преставившемуся от повышенного уровня холестерина".
Этот удар по командному пункту ВСУ в Харькове стал значимым событием, подчёркивая продолжающееся напряжение и эскалацию конфликта в регионе.
Фото: z.mil.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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